***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.03.2022 11:13
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007701
BIST
11:191.992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,48
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.976
11:1914,3106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0964
|Açılış
|: 14,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,3957
En Düşük
14,1994
11:1915,5864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0104
|Açılış
|: 15,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6379
En Düşük
15,4420
11:19917,92
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 18,68
|Açılış
|: 917,92
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler11:18
|EKIZ
|7,13
|690.377
|% 9,86
|
|PETUN
|24,14
|37.073.267
|% 9,43
|
|ULUUN
|8,02
|101.007.260
|% 8,82
|
|OZKGY
|8,39
|39.331.387
|% 7,29
|
|OZKGY
|8,39
|39.331.387
|% 7,29
|
|USAK
|1,49
|56.297.005
|% -9,15
|
|ODAS
|1,35
|151.874.101
|% -7,53
|
|DIRIT
|3,43
|46.188
|% -7,05
|
|GWIND
|6,79
|24.994.403
|% -6,73
|
|KAPLM
|47,00
|134.843
|% -6,09
|
|KRDMD
|13,85
|1.101.562.739
|% 2,44
|
|EREGL
|34,46
|735.414.648
|% 1,35
|
|THYAO
|24,90
|560.024.879
|% -1,58
|
|TUPRS
|198,90
|483.734.427
|% 1,74
|
|ASELS
|23,76
|474.358.040
|% -1,82
|
|ODAS
|1,35
|151.874.101
|% -7,53
|
|KRDMD
|13,85
|1.101.562.739
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,06
|156.575.851
|% 0,98
|
|PETKM
|8,21
|438.196.392
|% 2,63
|
|DOHOL
|2,91
|136.437.643
|% 0,69
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3008
|14,3129
|% 0,69
|
|Euro
|15,5500
|15,5887
|% 0,08
|
|Sterlin
|18,7934
|18,8876
|% 0,09
|
|Frank
|15,4523
|15,5454
|% 0,07
|
|Riyal
|3,7986
|3,8177
|% 0,56
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.995
|27,82
|
|Altın Gr.
|917
|918
|18,29
|
|Cumhuriyet
|5.968
|6.058
|51,00
|
|Tam
|5.938
|6.086
|147,52
|
|Yarım
|2.870
|2.944
|71,36
|
|Çeyrek
|1.439
|1.472
|35,68
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,95
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|0,22
|
|B. Petrol
|127
|127
|9,08
|
Seans Raporu
11:18
daha fazla
-
11:33XU100
Endeks 1, 990 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 8, 222.00 milyon TL de
-
11:33HTTBT
Yüzde -3.41 oranında düşüşle 13.02 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 511, 161 adet işlem
-
11:32TSPOR
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 750, 671 adet işlem
-
11:30TSPOR
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 623, 681 adet işlem
-
11:29KERVT
Yüzde 4.18 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 304, 128 adet işlem