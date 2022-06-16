***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.06.2022 11:32
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Fevzi ZAKİROĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür 02122442424 fevzi.zakiroglu@24portfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037605
BIST
14:302.483
En Yüksek
|Değişim
|: -1,89%
|| -47,72
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
14:3017,3270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0893
|Açılış
|: 17,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3270
En Düşük
17,1975
14:3018,0666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0470
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
14:301.014,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,76
|Açılış
|: 1.014,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler14:28
|YGGYO
|22,38
|14.698.546
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,78
|117.921.548
|% 7,42
|
|BRKO
|1,60
|2.086.314
|% 6,67
|
|GLBMD
|6,60
|3.548.346
|% 6,45
|
|EUREN
|25,32
|168.250.005
|% 6,21
|
|DOBUR
|49,50
|3.612.594
|% -10,00
|
|RAYSG
|12,10
|2.628.990
|% -6,49
|
|FONET
|13,92
|104.361.896
|% -6,14
|
|HEDEF
|6,74
|13.863.909
|% -5,87
|
|TIRE
|19,38
|39.093.471
|% -4,91
|
|THYAO
|47,36
|3.646.675.089
|% -2,23
|
|SASA
|45,90
|2.289.688.095
|% 2,64
|
|EREGL
|29,34
|2.023.134.610
|% -2,07
|
|SISE
|21,16
|1.226.573.210
|% -2,94
|
|KRDMD
|13,05
|823.671.983
|% -1,14
|
|EKGYO
|2,54
|377.787.098
|% -2,31
|
|YKBNK
|4,63
|590.765.318
|% -2,73
|
|DOHOL
|3,93
|442.933.965
|% -4,38
|
|TSKB
|2,10
|212.450.702
|% -2,33
|
|ODAS
|2,93
|271.996.618
|% 0,00
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3153
|17,3270
|% 0,52
|
|Euro
|18,0323
|18,0666
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,8579
|20,9625
|% -0,22
|
|Frank
|17,5827
|17,6886
|% 1,90
|
|Riyal
|4,6013
|4,6243
|% 0,54
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-12,76
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-2,20
|
|Cumhuriyet
|6.745
|6.847
|7,00
|
|Tam
|6.731
|6.827
|-44,00
|
|Yarım
|3.305
|3.339
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.669
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,47
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|-0,08
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,58
|
Seans Raporu
14:28
daha fazla
-
14:45FONET
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 272, 589 adet işlem
-
14:43FONET
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 13.97 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 263, 134 adet işlem
-
14:42XU100
Endeks 2, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 9 altında . İşlem hacmi 23, 512.00 milyon TL de
-
14:42TIRE
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 19.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 999, 489 adet işlem
-
14:41TIRE
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 19.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 991, 579 adet işlem