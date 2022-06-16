***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.06.2022 11:34
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Fevzi Zakiroğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür 02122442424 fevzi.zakiroglu@24portfpy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037609
BIST
14:302.483
En Yüksek
|Değişim
|: -1,89%
|| -47,72
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
14:3017,3270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0893
|Açılış
|: 17,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3270
En Düşük
17,1975
14:3018,0666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0470
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
14:301.015,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,61
|Açılış
|: 1.015,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler14:28
|YGGYO
|22,38
|14.698.546
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,78
|117.784.714
|% 7,42
|
|BRKO
|1,60
|2.086.314
|% 6,67
|
|GLBMD
|6,60
|3.548.346
|% 6,45
|
|EUREN
|25,34
|167.856.557
|% 6,29
|
|DOBUR
|49,50
|3.612.594
|% -10,00
|
|RAYSG
|12,14
|2.579.878
|% -6,18
|
|HEDEF
|6,74
|13.816.524
|% -5,87
|
|FONET
|14,00
|104.039.457
|% -5,60
|
|TIRE
|19,39
|38.409.346
|% -4,86
|
|THYAO
|47,34
|3.634.076.717
|% -2,27
|
|SASA
|45,82
|2.280.052.542
|% 2,46
|
|EREGL
|29,34
|2.015.914.311
|% -2,07
|
|SISE
|21,14
|1.217.380.139
|% -3,03
|
|KRDMD
|13,04
|822.293.392
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,54
|377.732.924
|% -2,31
|
|YKBNK
|4,62
|586.356.092
|% -2,94
|
|DOHOL
|3,93
|437.589.728
|% -4,38
|
|TSKB
|2,09
|212.408.902
|% -2,79
|
|ODAS
|2,92
|270.150.511
|% -0,34
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3145
|17,3257
|% 0,51
|
|Euro
|18,0484
|18,0739
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,8768
|20,9815
|% -0,13
|
|Frank
|17,5869
|17,6929
|% 1,92
|
|Riyal
|4,6014
|4,6245
|% 0,54
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|-12,25
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-2,44
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|0,00
|
|Tam
|6.729
|6.825
|-46,00
|
|Yarım
|3.304
|3.338
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.669
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,47
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|-0,09
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,76
|
Seans Raporu
14:28
daha fazla
-
14:43FONET
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 13.97 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 263, 134 adet işlem
-
14:42XU100
Endeks 2, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 9 altında . İşlem hacmi 23, 512.00 milyon TL de
-
14:42TIRE
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 19.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 999, 489 adet işlem
-
14:41TIRE
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 19.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 991, 579 adet işlem
-
14:40FONET
Yüzde -5.73 oranında düşüşle 13.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 236, 161 adet işlem