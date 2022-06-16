***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.06.2022 11:35
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Fevzi ZAKİROĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür 02122442424 fevzi.zakiroglu@24portfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037612
BIST
11:562.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,73
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.525
11:5617,3153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0776
|Açılış
|: 17,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
11:5618,0643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0447
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
11:561.019,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,61
|Açılış
|: 1.019,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.020,42
En Düşük
1.013,54
BIST En Aktif Hisseler11:54
|UFUK
|73,70
|3.391.411
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,38
|14.068.347
|% 9,92
|
|PKENT
|156,10
|86.708.241
|% 7,88
|
|TETMT
|261,10
|16.116.082
|% 7,27
|
|MAKTK
|3,30
|36.207.797
|% 6,80
|
|DOBUR
|49,50
|391.991
|% -10,00
|
|CASA
|111,00
|153.735
|% -7,19
|
|FONET
|13,97
|71.848.802
|% -5,80
|
|ULAS
|3,00
|1.189.387
|% -3,23
|
|RAYSG
|12,53
|1.881.861
|% -3,17
|
|THYAO
|48,12
|2.164.251.255
|% -0,66
|
|SASA
|46,96
|1.257.886.819
|% 5,01
|
|EREGL
|30,34
|1.098.919.190
|% 1,27
|
|SISE
|21,76
|628.159.351
|% -0,18
|
|KRDMD
|13,37
|477.103.667
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,62
|160.062.008
|% 0,77
|
|YKBNK
|4,70
|256.536.341
|% -1,26
|
|ODAS
|2,99
|138.940.226
|% 2,05
|
|THYAO
|48,12
|2.164.251.255
|% -0,66
|
|TSKB
|2,17
|95.129.884
|% 0,93
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3045
|17,3151
|% 0,45
|
|Euro
|18,0226
|18,0608
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,9003
|21,0051
|% -0,02
|
|Frank
|17,5631
|17,6689
|% 1,78
|
|Riyal
|4,5966
|4,6197
|% 0,44
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-1,49
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|2,66
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|24,00
|
|Tam
|6.754
|6.852
|-19,00
|
|Yarım
|3.316
|3.352
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.675
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,61
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|-0,01
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,26
|
Seans Raporu
11:54
daha fazla
-
12:09HLGYO
Yüzde 4.91 oranında artışla 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 624, 374 adet işlem
-
12:08VKGYO
Yüzde 5.68 oranında artışla 2.42 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 676, 819 adet işlem
-
12:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, YKBNK, PETKM
-
12:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, PGSUS, TAVHL
-
12:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 19 artarak (% 0.01 ) 2, 267