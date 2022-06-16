***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.06.2022 11:36
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Fevzi ZAKİROĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür 02122442424
11:262.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,31
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.525
11:2617,3138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0761
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3185
En Düşük
17,1975
11:2618,0563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0367
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
11:261.019,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,07
|Açılış
|: 1.019,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.020,42
En Düşük
1.013,54
BIST En Aktif Hisseler11:24
|UFUK
|73,70
|3.228.386
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,06
|12.475.571
|% 8,35
|
|TETMT
|261,90
|15.117.996
|% 7,60
|
|MAKTK
|3,31
|33.596.052
|% 7,12
|
|BRKO
|1,60
|1.030.066
|% 6,67
|
|DOBUR
|49,50
|391.991
|% -10,00
|
|CASA
|111,00
|153.735
|% -7,19
|
|SKTAS
|2,92
|13.794.734
|% -3,63
|
|FONET
|14,30
|47.333.441
|% -3,57
|
|HEDEF
|6,95
|5.923.630
|% -2,93
|
|THYAO
|47,98
|1.966.364.209
|% -0,95
|
|SASA
|46,38
|990.377.630
|% 3,71
|
|EREGL
|30,30
|984.946.729
|% 1,13
|
|SISE
|21,72
|565.632.573
|% -0,37
|
|KRDMD
|13,40
|422.617.359
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,61
|157.365.176
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,68
|212.526.646
|% -1,68
|
|THYAO
|47,98
|1.966.364.209
|% -0,95
|
|SKBNK
|1,14
|46.766.206
|% 0,00
|
|TSKB
|2,17
|86.711.579
|% 0,93
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3039
|17,3136
|% 0,44
|
|Euro
|18,0072
|18,0421
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,8472
|20,9517
|% -0,27
|
|Frank
|17,5628
|17,6686
|% 1,78
|
|Riyal
|4,5979
|4,6209
|% 0,46
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|-0,24
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|2,19
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|24,00
|
|Tam
|6.754
|6.853
|-18,00
|
|Yarım
|3.316
|3.352
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.675
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|-0,01
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,55
|
Seans Raporu
11:24
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