***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.06.2022 11:41
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Fevzi ZAKİROĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür 02122442424 fevzi.zakiroglu@24portfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037620
BIST
14:432.482
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -48,74
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
14:4317,3258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0881
|Açılış
|: 17,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
14:4318,0456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0260
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
14:431.012,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,93
|Açılış
|: 1.012,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler14:43
|YGGYO
|22,38
|14.698.546
|% 9,92
|
|LIDFA
|9,60
|1.796.613
|% 9,09
|
|BRKO
|1,61
|2.086.314
|% 7,33
|
|TSGYO
|4,77
|118.736.824
|% 7,19
|
|EUREN
|25,46
|170.002.175
|% 6,80
|
|DOBUR
|51,00
|3.612.594
|% -7,27
|
|RAYSG
|12,10
|2.628.990
|% -6,49
|
|FONET
|13,97
|105.789.228
|% -5,80
|
|TIRE
|19,24
|43.262.132
|% -5,59
|
|HEDEF
|6,78
|13.951.730
|% -5,31
|
|THYAO
|47,52
|3.723.579.566
|% -1,90
|
|SASA
|46,06
|2.353.291.718
|% 3,00
|
|EREGL
|29,42
|2.073.851.959
|% -1,80
|
|SISE
|21,26
|1.260.224.502
|% -2,48
|
|KRDMD
|13,10
|867.136.003
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,55
|390.557.659
|% -1,92
|
|YKBNK
|4,64
|612.769.986
|% -2,52
|
|DOHOL
|3,95
|468.380.237
|% -3,89
|
|TSKB
|2,11
|222.164.826
|% -1,86
|
|ODAS
|2,93
|284.657.853
|% 0,00
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3161
|17,3258
|% 0,51
|
|Euro
|18,0148
|18,0456
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,9974
|21,1027
|% 0,45
|
|Frank
|17,6149
|17,7210
|% 2,08
|
|Riyal
|4,6019
|4,6250
|% 0,55
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|-15,07
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.014
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|6.745
|6.847
|7,00
|
|Tam
|6.731
|6.827
|-44,00
|
|Yarım
|3.305
|3.339
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.669
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,39
|21,42
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|-0,04
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,53
|
Seans Raporu
14:43
daha fazla
-
14:58TIRE
Yüzde -5.54 oranında düşüşle 19.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 211, 717 adet işlem
-
14:57XU100
Endeks 2, 485 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 82 altında . İşlem hacmi 24, 342.00 milyon TL de
-
14:57HEDEF
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 6.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 002, 592 adet işlem
-
14:56RTALB
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 15.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 678, 883 adet işlem
-
14:55DOBUR
Yüzde -7.27 oranında düşüşle 51.00 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 542 adet işlem