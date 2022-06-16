***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.06.2022 11:41
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Fevzi ZAKİROĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdürü 02122442424
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037621
BIST
14:432.482
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -48,74
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
14:4317,3258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0881
|Açılış
|: 17,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
14:4318,0456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0260
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
14:431.012,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,93
|Açılış
|: 1.012,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler14:43
|YGGYO
|22,38
|14.743.798
|% 9,92
|
|LIDFA
|9,60
|1.796.613
|% 9,09
|
|BRKO
|1,61
|2.479.435
|% 7,33
|
|TSGYO
|4,77
|119.119.059
|% 7,19
|
|EUREN
|25,50
|171.196.883
|% 6,96
|
|DOBUR
|51,00
|3.612.594
|% -7,27
|
|FONET
|13,84
|106.267.003
|% -6,68
|
|HEDEF
|6,77
|13.962.108
|% -5,45
|
|TIRE
|19,30
|43.681.392
|% -5,30
|
|RTALB
|15,03
|41.562.896
|% -4,87
|
|THYAO
|47,48
|3.737.803.348
|% -1,98
|
|SASA
|45,98
|2.372.424.744
|% 2,82
|
|EREGL
|29,38
|2.085.891.627
|% -1,94
|
|SISE
|21,22
|1.268.618.402
|% -2,66
|
|KRDMD
|13,10
|868.490.454
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,55
|394.687.087
|% -1,92
|
|YKBNK
|4,63
|615.859.720
|% -2,73
|
|DOHOL
|3,93
|472.322.764
|% -4,38
|
|TSKB
|2,11
|222.808.347
|% -1,86
|
|ODAS
|2,93
|287.562.187
|% 0,00
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3161
|17,3258
|% 0,51
|
|Euro
|18,0148
|18,0456
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,0007
|21,1060
|% 0,46
|
|Frank
|17,6040
|17,7100
|% 2,02
|
|Riyal
|4,6019
|4,6250
|% 0,55
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|-14,30
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-3,17
|
|Cumhuriyet
|6.745
|6.847
|7,00
|
|Tam
|6.724
|6.820
|-51,00
|
|Yarım
|3.301
|3.335
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.667
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,37
|21,41
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|-0,09
|
|B. Petrol
|116
|116
|-2,18
|
Seans Raporu
14:43
daha fazla
-
14:58TIRE
Yüzde -5.54 oranında düşüşle 19.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 211, 717 adet işlem
-
14:57XU100
Endeks 2, 485 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 82 altında . İşlem hacmi 24, 342.00 milyon TL de
-
14:57HEDEF
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 6.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 002, 592 adet işlem
-
14:56RTALB
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 15.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 678, 883 adet işlem
-
14:55DOBUR
Yüzde -7.27 oranında düşüşle 51.00 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 542 adet işlem