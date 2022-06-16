***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.06.2022 11:42
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Fevzi ZAKİROĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür 02122442424 fevzi.zakiroglu@24portfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037622
BIST
14:432.482
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -48,74
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
14:4317,3258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0881
|Açılış
|: 17,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
14:4318,0456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0260
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
14:431.012,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,93
|Açılış
|: 1.012,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler14:41
|YGGYO
|22,38
|14.743.798
|% 9,92
|
|LIDFA
|9,60
|1.796.613
|% 9,09
|
|TSGYO
|4,78
|119.037.658
|% 7,42
|
|BRKO
|1,61
|2.086.314
|% 7,33
|
|EUREN
|25,50
|170.757.070
|% 6,96
|
|DOBUR
|51,00
|3.612.594
|% -7,27
|
|RAYSG
|12,10
|2.628.990
|% -6,49
|
|FONET
|13,89
|106.075.129
|% -6,34
|
|TIRE
|19,26
|43.468.684
|% -5,50
|
|HEDEF
|6,79
|13.961.431
|% -5,17
|
|THYAO
|47,50
|3.733.377.657
|% -1,94
|
|SASA
|46,04
|2.367.982.308
|% 2,95
|
|EREGL
|29,38
|2.078.628.932
|% -1,94
|
|SISE
|21,20
|1.266.903.086
|% -2,75
|
|KRDMD
|13,11
|868.210.849
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,54
|392.688.568
|% -2,31
|
|YKBNK
|4,63
|615.356.571
|% -2,73
|
|DOHOL
|3,94
|471.065.781
|% -4,14
|
|TSKB
|2,11
|222.781.041
|% -1,86
|
|ISCTR
|4,58
|455.322.220
|% -3,98
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3188
|17,3248
|% 0,51
|
|Euro
|18,0263
|18,0578
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,9974
|21,1027
|% 0,45
|
|Frank
|17,6149
|17,7210
|% 2,08
|
|Riyal
|4,6019
|4,6250
|% 0,55
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-15,59
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.015
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|6.745
|6.847
|7,00
|
|Tam
|6.740
|6.836
|-35,00
|
|Yarım
|3.309
|3.344
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.671
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,39
|21,42
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|-0,06
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,76
|