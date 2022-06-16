***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.06.2022 16:10
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi Süresiz
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi öncelikle değer artışı, alım satım kazancı elde etmek olup, bu amaçla arsalar, binalar veya bağımsız bölümler satın alınacaktır. Fon'un önceliği değer artışı ve alım satım kazancı elde etmek olmakla birlikte, Fon gayrimenkulleri elde tuttuğu süre boyunca kira geliri de elde edebilir. Fon, üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte bir takyidat şerhi olan veya hisseli mülkiyet yapısına sahip olan gayrimenkullere de mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir.
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Aziz YENİAY
Fevzi ZAKİROĞLU
Abdullah Meriç
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall of İstanbul Ofis Bloğu K:18 D:139 Başakşehir/İSTANBUL 0212 244 24 24 0212 244 24 26 info@24portfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Fevzi Zakiroğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür 02122442424 fevzi.zakiroglu@24portfpy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037687
BIST
17:432.485
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -45,65
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
17:4317,3098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0721
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
17:4318,2052
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1856
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,2052
En Düşük
17,9707
17:431.017,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,35
|Açılış
|: 1.017,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler17:41
|SANEL
|6,16
|5.808.863
|% 10,00
|
|UFUK
|73,70
|10.952.937
|% 10,00
|
|EUREN
|26,22
|246.113.290
|% 9,98
|
|YGGYO
|22,38
|23.297.102
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|133.483.157
|% 9,89
|
|FONET
|13,38
|145.422.679
|% -9,78
|
|MEGAP
|5,93
|75.013.003
|% -8,35
|
|MEGAP
|5,93
|75.013.003
|% -8,35
|
|DOBUR
|51,00
|3.612.594
|% -7,27
|
|DURDO
|20,08
|10.412.554
|% -6,08
|
|THYAO
|47,24
|4.631.243.841
|% -2,48
|
|SASA
|45,52
|2.973.581.611
|% 1,79
|
|EREGL
|29,26
|2.596.592.782
|% -2,34
|
|SISE
|21,14
|1.644.136.619
|% -3,03
|
|KRDMD
|13,01
|1.255.075.259
|% -1,44
|
|YKBNK
|4,66
|956.588.328
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,55
|515.203.887
|% -1,92
|
|ODAS
|2,98
|505.049.831
|% 1,71
|
|DOHOL
|3,93
|644.020.074
|% -4,38
|
|ISCTR
|4,69
|740.687.744
|% -1,68
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3042
|17,3056
|% 0,39
|
|Euro
|18,1779
|18,2201
|% 1,11
|
|Sterlin
|21,1579
|21,2640
|% 1,21
|
|Frank
|17,7878
|17,8950
|% 3,08
|
|Riyal
|4,5959
|4,6190
|% 0,42
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-3,77
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|2,45
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.755
|6.861
|-10,00
|
|Yarım
|3.316
|3.356
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.677
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,60
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|0,03
|
|B. Petrol
|118
|118
|-0,49
|