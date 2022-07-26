***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.07.2022 12:39
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi Süresiz
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi değer artışı, alım satım kazancı ve kira geliri elde etmek olup, bu amaçla arsalar, binalar veya bağımsız bölümler satın alınacaktır. Fon, üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte bir takyidat şerhi olan veya hisseli mülkiyet yapısına sahip olan gayrimenkullere de mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir.
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aziz YENİAY
Fevzi ZAKİROĞLU
Abdullah MERİÇ
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall of İstanbul Ofis Bloğu K:18 D:139 Başakşehir/İSTANBUL 0212 244 24 24 0212 244 24 26 info@24portfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Fevzi ZAKİROĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür 0212 244 24 24 info@24portfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047724
BIST
17:122.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -7,35
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
17:1217,8579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0858
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
17:1218,1321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0691
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
17:12986,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,76
|Açılış
|: 986,82
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler17:10
|DOBUR
|57,75
|15.259.164
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|54.256.748
|% 9,98
|
|IHAAS
|29,78
|10.880.849
|% 9,97
|
|BRSAN
|43,30
|133.541.424
|% 9,95
|
|KLRHO
|16,11
|175.172.093
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|DOGUB
|4,01
|19.045.145
|% -4,75
|
|CEOEM
|10,13
|14.673.405
|% -4,43
|
|THYAO
|49,22
|3.348.962.477
|% -0,65
|
|EKGYO
|3,24
|1.566.927.153
|% 2,21
|
|GARAN
|15,07
|1.081.446.236
|% -3,71
|
|EREGL
|27,72
|1.075.595.424
|% -2,53
|
|YKBNK
|4,71
|1.062.133.472
|% -2,08
|
|EKGYO
|3,24
|1.566.927.153
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,58
|504.393.330
|% 6,04
|
|YKBNK
|4,71
|1.062.133.472
|% -2,08
|
|TSKB
|2,46
|535.543.747
|% 1,23
|
|ODAS
|3,75
|515.888.035
|% -1,06
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8567
|17,8577
|% 0,48
|
|Euro
|18,1149
|18,1394
|% -0,34
|
|Sterlin
|21,3859
|21,4932
|% 0,14
|
|Frank
|18,4703
|18,5815
|% 0,62
|
|Riyal
|4,7369
|4,7607
|% 0,42
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-0,90
|
|Altın Gr.
|987
|987
|4,05
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|11,00
|
|Tam
|6.656
|6.713
|-3,00
|
|Yarım
|3.243
|3.282
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.640
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|0,18
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,44
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:25XU100
Endeks 2, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 31 altında . İşlem hacmi 26, 577.00 milyon TL de
-
17:25EDATA
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 14.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 175, 233 adet işlem
-
17:24UFUK
Yüzde -5.81 oranında düşüşle 84.25 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 506 adet işlem
-
17:23TRILC
Yüzde -3.41 oranında düşüşle 9.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 382, 719 adet işlem
-
17:22AVGYO
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 860, 581 adet işlem