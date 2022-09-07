***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.09.2022 16:49
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYGP00186
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061047
BIST
17:123.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 21,28
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
17:1218,2310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0034
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
17:1218,1287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0774
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1287
En Düşük
18,0019
17:12998,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,74
|Açılış
|: 998,38
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler17:12
|ORGE
|12,98
|55.467.208
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|EKGYO
|4,96
|5.528.108.836
|% 9,98
|
|SELGD
|5,73
|4.618.339
|% 9,98
|
|DESA
|23,14
|21.754.967
|% 9,98
|
|MTRKS
|34,68
|9.187.044
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|169.650.650
|% -9,97
|
|FADE
|9,12
|194.948.303
|% -7,88
|
|VKING
|7,09
|7.258.374
|% -7,20
|
|QNBFB
|43,28
|211.434
|% -6,28
|
|THYAO
|75,80
|7.295.779.284
|% 2,92
|
|YKBNK
|7,95
|7.290.740.991
|% -3,99
|
|AKBNK
|15,15
|6.177.585.871
|% -2,70
|
|EKGYO
|4,96
|5.528.108.836
|% 9,98
|
|SISE
|26,34
|4.624.328.384
|% 3,13
|
|EKGYO
|4,96
|5.528.108.836
|% 9,98
|
|YKBNK
|7,95
|7.290.740.991
|% -3,99
|
|AKBNK
|15,15
|6.177.585.871
|% -2,70
|
|ISCTR
|10,14
|3.739.153.620
|% -3,70
|
|VAKBN
|10,71
|3.004.891.504
|% 6,25
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2181
|18,2310
|% -0,02
|
|Euro
|18,1165
|18,1287
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,7433
|20,8473
|% -0,91
|
|Frank
|18,4506
|18,5617
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8328
|4,8570
|% -0,05
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|1,39
|
|Altın Gr.
|998
|998
|0,95
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.765
|6.835
|-5,00
|
|Yarım
|3.296
|3.339
|0,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.672
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,19
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,09
|
|B. Petrol
|89,32
|89,32
|-3,51
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:27ECILC
Yüzde 6.21 oranında artışla 16.25 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 328, 856 adet işlem
-
17:26XU100
Endeks 3, 411 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 84, 270.00 milyon TL de
-
17:25ALGYO
Yüzde 5.31 oranında artışla 44.86 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 897, 495 adet işlem
-
17:24PGSUS
Yüzde 8.02 oranında artışla 237.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 364, 967 adet işlem
-
17:23KOZAL
Yüzde 4.50 oranında artışla 167.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 181, 270 adet işlem