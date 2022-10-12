***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.10.2022 15:52
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
ISIN Kodu TRY24GP00210
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi Fon'un süresi, tasfiye dönemi dahil 9 (dokuz) yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışının gerçekleşmesi ile başlar. Fon süresinin son 2(iki) yılı tasfiye
15:573.544
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -27,82
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.530
15:5718,5916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
15:5718,0384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0131
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
15:57999,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,44
|Açılış
|: 999,39
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler15:55
|DYOBY
|23,12
|58.526.731
|% 9,99
|
|GESAN
|104,20
|613.435.251
|% 9,97
|
|YEOTK
|39,26
|340.490.309
|% 9,97
|
|KLRHO
|30,24
|239.676.858
|% 9,96
|
|HEKTS
|24,48
|939.223.698
|% 9,95
|
|MEGAP
|4,82
|19.508.304
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|19.508.304
|% -9,91
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|ISGSY
|10,97
|35.642.708
|% -6,56
|
|CMENT
|51,55
|248.586
|% -6,27
|
|THYAO
|85,60
|4.672.482.091
|% 1,30
|
|SASA
|82,50
|2.215.988.112
|% -3,06
|
|ASELS
|32,24
|2.154.862.089
|% -0,06
|
|PETKM
|14,55
|2.002.213.373
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,27
|1.700.428.218
|% -0,24
|
|EKGYO
|4,18
|1.313.713.784
|% -3,02
|
|ISCTR
|8,27
|1.700.428.218
|% -0,24
|
|YKBNK
|8,30
|1.688.013.689
|% -0,12
|
|PETKM
|14,55
|2.002.213.373
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,91
|1.491.975.446
|% -1,15
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5882
|18,5898
|% 0,03
|
|Euro
|18,0249
|18,0351
|% -0,09
|
|Sterlin
|20,4880
|20,5908
|% 0,76
|
|Frank
|18,6089
|18,7210
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9328
|4,9575
|% 0,04
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|3,64
|
|Altın Gr.
|999
|999
|2,86
|
|Cumhuriyet
|6.700
|6.801
|25,00
|
|Tam
|6.734
|6.787
|19,00
|
|Yarım
|3.281
|3.317
|8,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.659
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,06
|19,09
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|0,01
|
|B. Petrol
|93,74
|93,74
|-0,55
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:09SELEC
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 23.04 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 405, 559 adet işlem
-
16:08CANTE
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 135.30 lira fiyatla işlem gören hissede 402, 276 adet işlem
-
16:07XU100
Endeks 3, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 43, 559.00 milyon TL de
-
16:06BNTAS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 990, 120 adet işlem
-
16:04BNTAS
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 5.97 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 952, 744 adet işlem