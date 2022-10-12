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***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.10.2022 15:52
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
ISIN Kodu TRY24GP00210
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi Fon'un süresi, tasfiye dönemi dahil 9 (dokuz) yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışının gerçekleşmesi ile başlar. Fon süresinin son 2(iki) yılı tasfiye
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DYOBY 23,12 58.526.731 % 9,99  
GESAN 104,20 613.435.251 % 9,97  
YEOTK 39,26 340.490.309 % 9,97  
KLRHO 30,24 239.676.858 % 9,96  
HEKTS 24,48 939.223.698 % 9,95  
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Dolar 18,5882 18,5898 % 0,03  
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Riyal 4,9328 4,9575 % 0,04  
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15:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.670 1.670 3,64  
Altın Gr. 999 999 2,86  
Cumhuriyet 6.700 6.801 25,00  
Tam 6.734 6.787 19,00  
Yarım 3.281 3.317 8,00  
Çeyrek 1.644 1.659 4,00  
Gümüş.Ons 19,06 19,09 -0,08  
Gümüş Gr. 11,45 11,46 0,01  
B. Petrol 93,74 93,74 -0,55  
Seans Raporu 15:55
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