***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.10.2022 15:53
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aziz YENİAY
Fevzi ZAKİROĞLU
Burhan ÖZCAN
Hasan BURSALIOĞLU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071157
BIST
17:143.529
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -42,49
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.519
17:1418,5873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0025
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
17:1418,0141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0374
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
17:14999,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,20
|Açılış
|: 999,15
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler17:14
|KNFRT
|15,19
|67.650.450
|% 9,99
|
|HKTM
|73,80
|86.166.119
|% 9,99
|
|PRKAB
|26,86
|201.000.396
|% 9,99
|
|DYOBY
|23,12
|86.308.492
|% 9,99
|
|YEOTK
|39,26
|345.469.184
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,82
|20.255.419
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|20.255.419
|% -9,91
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|RODRG
|31,26
|8.854.110
|% -6,69
|
|ISGSY
|10,96
|38.366.030
|% -6,64
|
|THYAO
|85,05
|5.342.592.123
|% 0,65
|
|ASELS
|31,88
|2.641.480.271
|% -1,18
|
|PETKM
|14,78
|2.625.354.088
|% 1,58
|
|SASA
|82,35
|2.484.620.230
|% -3,23
|
|SISE
|28,58
|1.978.866.406
|% -2,86
|
|EKGYO
|4,16
|1.575.281.877
|% -3,48
|
|YKBNK
|8,31
|1.975.239.985
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,27
|1.967.128.366
|% -0,24
|
|PETKM
|14,78
|2.625.354.088
|% 1,58
|
|AKBNK
|12,92
|1.773.164.906
|% -1,07
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5822
|18,5863
|% 0,01
|
|Euro
|18,0132
|18,0216
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,4699
|20,5726
|% 0,67
|
|Frank
|18,5680
|18,6798
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9308
|4,9555
|% 0,00
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|3,69
|
|Altın Gr.
|999
|999
|3,20
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.736
|6.793
|25,00
|
|Yarım
|3.282
|3.320
|11,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.661
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,06
|19,09
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|92,93
|92,93
|-1,36
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:29SAFKR
Yüzde -4.45 oranında düşüşle 10.53 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 231, 285 adet işlem
-
17:28SAFKR
Yüzde -4.72 oranında düşüşle 10.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 231, 074 adet işlem
-
17:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -50, 49 kaybederek (% -1.29 ) 3, 860
-
17:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, PETKM, ASELS
-
17:27XU100
Endeks 3, 531 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 13 altında . İşlem hacmi 52, 798.00 milyon TL de