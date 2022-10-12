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***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.10.2022 15:53
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aziz YENİAY
Fevzi ZAKİROĞLU
Burhan ÖZCAN
Hasan BURSALIOĞLU




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071157


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BIST En Aktif Hisseler17:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KNFRT 15,19 67.650.450 % 9,99  
HKTM 73,80 86.166.119 % 9,99  
PRKAB 26,86 201.000.396 % 9,99  
DYOBY 23,12 86.308.492 % 9,99  
YEOTK 39,26 345.469.184 % 9,97  
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Dolar 18,5822 18,5863 % 0,01  
Euro 18,0132 18,0216 % -0,17  
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Riyal 4,9308 4,9555 % 0,00  
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17:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.670 1.670 3,69  
Altın Gr. 999 999 3,20  
Cumhuriyet 6.704 6.805 29,00  
Tam 6.736 6.793 25,00  
Yarım 3.282 3.320 11,00  
Çeyrek 1.644 1.661 6,00  
Gümüş.Ons 19,06 19,09 -0,08  
Gümüş Gr. 11,44 11,45 -0,00  
B. Petrol 92,93 92,93 -1,36  
Seans Raporu 17:14
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