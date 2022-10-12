***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.10.2022 15:54
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aziz YENİAY
Fevzi ZAKİROĞLU
Hasan BURSALIOĞLU
Burhan ÖZCAN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071159
BIST
17:323.522
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -49,61
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.511
17:3218,5936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
17:3217,9844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0671
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9718
17:32997,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,34
|Açılış
|: 997,29
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler17:30
|PRKAB
|26,86
|201.541.034
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,19
|68.204.338
|% 9,99
|
|HKTM
|73,80
|87.285.665
|% 9,99
|
|DYOBY
|23,12
|91.412.312
|% 9,99
|
|YEOTK
|39,26
|346.105.942
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,82
|20.438.902
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|20.438.902
|% -9,91
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|RODRG
|31,00
|9.160.350
|% -7,46
|
|ISGSY
|10,90
|39.747.778
|% -7,16
|
|THYAO
|84,20
|5.707.528.823
|% -0,36
|
|PETKM
|14,57
|2.804.860.538
|% 0,14
|
|ASELS
|31,64
|2.767.467.892
|% -1,92
|
|SASA
|82,05
|2.584.737.414
|% -3,58
|
|YKBNK
|8,28
|2.064.940.001
|% -0,36
|
|EKGYO
|4,16
|1.641.587.599
|% -3,48
|
|YKBNK
|8,28
|2.064.940.001
|% -0,36
|
|ISCTR
|8,23
|2.051.312.512
|% -0,72
|
|PETKM
|14,57
|2.804.860.538
|% 0,14
|
|AKBNK
|12,89
|1.864.231.361
|% -1,30
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5818
|18,5882
|% 0,02
|
|Euro
|17,9726
|17,9844
|% -0,37
|
|Sterlin
|20,4694
|20,5720
|% 0,67
|
|Frank
|18,5451
|18,6569
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9303
|4,9551
|% -0,01
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|3,23
|
|Altın Gr.
|998
|999
|2,68
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.732
|6.789
|21,00
|
|Yarım
|3.280
|3.318
|9,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.660
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,01
|19,04
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|92,86
|92,86
|-1,43
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:45RODRG
Yüzde -7.16 oranında düşüşle 31.10 lira fiyatla işlem gören hissede 292, 788 adet işlem
-
17:44SAFKR
Yüzde -5.72 oranında düşüşle 10.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 330, 486 adet işlem
-
17:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -65, 97 kaybederek (% -1.69 ) 3, 844
-
17:42XU100
Endeks 3, 518 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 49 altında . İşlem hacmi 55, 029.00 milyon TL de
-
17:42SAFKR
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 10.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 312, 354 adet işlem