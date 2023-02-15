***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Satış Başlangıç Tarihi 02.02.2023Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİlhan Arslan 2000-2005,Oyak Çimento, Uzman 2006-2011 Arsal Group, Yönetici, 2013-2015 Tam Hangers & Braiform Group, Yönetici 2015-2016, Arbilim Medikal Kurucu Ortak, 2018-2020, Erdoğdu Group, Yönetici 5 yıl üzeri Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansını ve Kredi Derecelendirme Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113470BIST