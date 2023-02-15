***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.02.2023 11:00
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 02.02.2023
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İlhan Arslan 2000-2005,Oyak Çimento, Uzman 2006-2011 Arsal Group, Yönetici, 2013-2015 Tam Hangers & Braiform Group, Yönetici 2015-2016, Arbilim Medikal Kurucu Ortak, 2018-2020, Erdoğdu Group, Yönetici 5 yıl üzeri Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansını ve Kredi Derecelendirme Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113470
BIST
11:554.941
En Yüksek
|Değişim
|: 9,68%
|| 435,96
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.942
En Düşük
4.505
11:5518,8496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 19,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
11:5520,2213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0145
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1388
11:551.111,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -11,68
|Açılış
|: 1.111,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,37
BIST En Aktif Hisseler11:55
|SEYKM
|8,47
|5.651.265
|% 10,00
|
|AKBNK
|16,17
|903.447.547
|% 10,00
|
|BUCIM
|6,49
|149.505.043
|% 10,00
|
|KRDMD
|17,49
|382.237.015
|% 10,00
|
|BJKAS
|6,60
|24.404.212
|% 10,00
|
|KUVVA
|37,80
|48.460
|% -10,00
|
|COSMO
|82,40
|299.936
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,30
|249.053
|% -9,36
|
|KSTUR
|221,30
|75.685
|% -6,82
|
|TBORG
|28,50
|173.166
|% -6,19
|
|THYAO
|139,90
|2.724.941.548
|% 9,98
|
|ASELS
|58,15
|2.075.472.781
|% 9,82
|
|EREGL
|41,32
|1.210.766.838
|% 9,95
|
|KOZAL
|542,80
|1.183.993.729
|% 9,83
|
|SISE
|42,70
|1.024.731.494
|% 9,99
|
|YKBNK
|8,92
|639.350.695
|% 9,72
|
|BSOKE
|6,02
|397.951.891
|% 4,70
|
|EKGYO
|7,20
|409.271.350
|% 9,92
|
|AKBNK
|16,17
|903.447.547
|% 10,00
|
|AKGRT
|3,00
|148.474.290
|% 4,17
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8458
|18,8496
|% 0,08
|
|Euro
|20,2133
|20,2213
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,7345
|22,8485
|% -0,56
|
|Frank
|20,3257
|20,4482
|% -0,15
|
|Riyal
|5,0097
|5,0348
|% 0,10
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-21,66
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|-12,42
|
|Cumhuriyet
|7.519
|7.633
|-115,00
|
|Tam
|7.547
|7.610
|-108,00
|
|Yarım
|3.687
|3.724
|-52,00
|
|Çeyrek
|1.843
|1.862
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,51
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,98
|13,00
|-0,25
|
|B. Petrol
|84,25
|84,25
|-1,33
|
Seans Raporu
11:55
daha fazla
-
12:08XU100
Endeks 4, 941 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 9, 66 üstünde . İşlem hacmi 24, 229.00 milyon TL de
-
12:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TKFEN, ALARK
-
12:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, TCELL, SISE
-
12:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 395, 52 artarak (% 9.82 ) 4, 424
-
12:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EREGL, AKSEN, DIRIT, BUCIM, ITTFH, SEYKM, KUYAS, HALKB, VESTL, KONTR