***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.02.2024 18:16
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
ISIN Kodu TRY24GP00251
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi Fon süresizdir.
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi değer artışı, alım satım kazancı ve kira geliri elde etmek olup, bu amaçla arsalar, binalar veya bağımsız bölümler satın alınacaktır.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Alım talimatları, yılda on iki kere olmak üzere ayın son iş gününü takip eden 3. iş günü mesai bitiminde ilan edilen pay fiyatı üzerinden, ay sonlarını takip eden 4 ila 14. iş günleri (dahil) arasındaki günlerde yerine getirilir. Satım talimatları yılda iki kere olmak üzere 31 Mayıs ve 30 Kasım'a kadar verilir. 31 Mayıs'a kadar verilen talimatlar 30 Haziran'ı takip eden 3. iş günü mesai bitiminde ilan edilen fiyat üzerinden 30 Haziran'ı takip eden 15. işgününde, 30 Kasım'a kadar verilen talimatlar 31 Aralığı takip eden 3. iş günü mesai bitiminde ilan edilen pay fiyatı üzerinden 31 Aralığı takip eden 15. iş günü yerine getirilir. 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,005479 2 0 0
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Aziz Yeniay
Fevzi Zakiroğlu
Abdullah Meriç
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İlhan Arslan 2000-2005,Oyak Çimento, Uzman 2006-2011 Arsal Group, Yönetici, 2013-2015 Tam Hangers & Braiform Group, Yönetici 2015-2016, Arbilim Medikal Kurucu Ortak, 2018-2020, Erdoğdu Group, Yönetici 5 yıl üzeri Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansını ve Kredi Derecelendirme Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı Mall of İstanbul Ofis Bloğu K:18 Daire:139 Başakşehir/İSTANBUL 0212 244 2424 02122442426 info@24portfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Fevzi Zakiroğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür 02122442424 fevzi.zakiroglu@24portfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250570
BIST