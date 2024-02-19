***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.ISIN Kodu TRY24GP00251Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi Fon süresizdir.Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi değer artışı, alım satım kazancı ve kira geliri elde etmek olup, bu amaçla arsalar, binalar veya bağımsız bölümler satın alınacaktır.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerAlım talimatları, yılda on iki kere olmak üzere ayın son iş gününü takip eden 3. iş günü mesai bitiminde ilan edilen pay fiyatı üzerinden, ay sonlarını takip eden 4 ila 14. iş günleri (dahil) arasındaki günlerde yerine getirilir. Satım talimatları yılda iki kere olmak üzere 31 Mayıs ve 30 Kasım'a kadar verilir. 31 Mayıs'a kadar verilen talimatlar 30 Haziran'ı takip eden 3. iş günü mesai bitiminde ilan edilen fiyat üzerinden 30 Haziran'ı takip eden 15. işgününde, 30 Kasım'a kadar verilen talimatlar 31 Aralığı takip eden 3. iş günü mesai bitiminde ilan edilen pay fiyatı üzerinden 31 Aralığı takip eden 15. iş günü yerine getirilir. 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,005479 2 0 0Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Aziz YeniayFevzi ZakiroğluAbdullah MeriçFon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİlhan Arslan 2000-2005,Oyak Çimento, Uzman 2006-2011 Arsal Group, Yönetici, 2013-2015 Tam Hangers & Braiform Group, Yönetici 2015-2016, Arbilim Medikal Kurucu Ortak, 2018-2020, Erdoğdu Group, Yönetici 5 yıl üzeri Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansını ve Kredi Derecelendirme Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaZiya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı Mall of İstanbul Ofis Bloğu K:18 Daire:139 Başakşehir/İSTANBUL 0212 244 2424 02122442426 info@24portfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaFevzi Zakiroğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür 02122442424 fevzi.zakiroglu@24portfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250570BIST