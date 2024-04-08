***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.ISIN Kodu TRY24GP00277Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi Fonun süresi, tasfiye dönemi dahil 7 (yedi) yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışının gerçekleşmesi ile başlar. Fon süresinin son 1 (bir) yılı tasfiye dönemidir.Fonun Yatırım Stratejisi Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler bilişim, yazılım ve teknolojidir. Bu sektörler ağırlıkta olmak üzere start-up projelerini gerçekleştirmek için faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmayı hedeflemektedir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,005479 2 0 0Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAziz YeniayFevzi ZakiroğluHasan BursalıoğluBurhan ÖzcanFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİlhan Arsan 2000-2005,Oyak Çimento, Uzman 2006-2011 Arsal Group, Yönetici, 2013-2015 Tam Hangers & Braiform Group, Yönetici 2015-2016, Arbilim Medikal Kurucu Ortak, 2018-2020, Erdoğdu Group, Yönetici 5 yıl üzeri Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansını ve Kredi Derecelendirme Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaZiya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall of İstanbul Ofis Bloğu K:18 D:139 Başakşehir/İSTANBUL 0212 244 24 24 0212 244 24 26 info@24portfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaFevzi ZAKİROĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür 0212 244 24 24 fevzi.zakiroglu@24portfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270299BIST