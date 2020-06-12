***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
12.06.2020 11:47
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
24 Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Plan B Gayrimenkul Yatırım Fonu SPK' nun 10.04.2020 tarihli 12233903-315.02-E.4083 sayılı yazısı ile fonun tasfiye edilmesi hususu olumlu karşılanmış olup İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce fonun iç tüzük terkini için yapmış olduğumuz başvurumuz 28.04.2020 tarihinde tescil edilmiş olup tescil işlemi 30.04.2020 tarihli 10069 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Yatırımcılarımıza ve tüm kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850909
BIST
12:12109.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 93,25
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
109.458
En Düşük
107.833
12:126,8299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0095
|Açılış
|: 6,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
12:127,7336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
12:12381,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,99
|Açılış
|: 381,01
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,32
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|54.887.904
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|24.615.266
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,34
|43.658.700
|% 9,88
|
|EKIZ
|10,69
|1.735.040
|% 9,53
|
|DAGHL
|11,50
|2.324.700
|% 8,90
|
|CASA
|19,35
|6.734
|% -10,00
|
|YONGA
|29,06
|31.675
|% -9,98
|
|SALIX
|9,23
|62.718
|% -9,95
|
|EGCEY
|1,45
|167.363
|% -9,94
|
|FORMT
|3,26
|1.284.323
|% -8,94
|
|ASELS
|32,28
|439.800.527
|% 0,12
|
|ECILC
|5,97
|434.608.564
|% 4,55
|
|GARAN
|8,16
|392.417.692
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,93
|326.119.911
|% -0,52
|
|PETKM
|3,95
|306.978.436
|% 0,51
|
|EKGYO
|1,93
|326.119.911
|% -0,52
|
|IHLGM
|1,59
|255.356.812
|% 0,63
|
|TSKB
|1,27
|155.430.788
|% 2,42
|
|IEYHO
|0,74
|70.260.575
|% 1,37
|
|YYAPI
|0,98
|83.287.698
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5981
|8,6413
|% 0,03
|
|Frank
|7,1866
|7,2299
|% -0,41
|
|Riyal
|1,8143
|1,8234
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,99
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.489
|3,20
|
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