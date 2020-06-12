***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )TürkçeFon Tasfiye DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOK.Bildirim İçeriğiAçıklamalar24 Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Plan B Gayrimenkul Yatırım Fonu SPK' nun 10.04.2020 tarihli 12233903-315.02-E.4083 sayılı yazısı ile fonun tasfiye edilmesi hususu olumlu karşılanmış olup İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce fonun iç tüzük terkini için yapmış olduğumuz başvurumuz 28.04.2020 tarihinde tescil edilmiş olup tescil işlemi 30.04.2020 tarihli 10069 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Yatırımcılarımıza ve tüm kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850909BIST