***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOK.Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 08.01.2020 tarihli 2020/3 sayılı yönetim kurulu kararı ile 2020 yılı için kurucusu ve yöneticisi olduğumuz gayrimenkul yatırım fonlarımızın portföyünde yer alan gayrimenkuller ve alınacak olan her bir gayrimenkul adına Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29.maddesinin 2.fıkrası uyarınca gayrimenkul değerleme hizmetinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. veya Adres Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.' den alınmasına karar verilmiştir. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanmış 23/01/2020 tarih 2020/7 sayılı bültende ''Adres Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.' nin sermaye piyasasında gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere yetkilendirilen şirketler listesinden (Liste) çıkarılmasına'' diye alınmış kararı sebebi ile Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği' nin (III-52.3) 29.maddesinin 2. fıkrası uyarınca Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu değişikliği için şirketimizce en kısa sürede Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılacaktır. Kamuoyununun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815507BIST