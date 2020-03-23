***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.03.2020 14:16
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 08.01.2020 tarihli 2020/3 sayılı yönetim kurulu kararı ile 2020 yılı için kurucusu ve yöneticisi olduğumuz gayrimenkul yatırım fonlarımızın portföyünde yer alan gayrimenkuller ve alınacak olan her bir gayrimenkul adına Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29.maddesinin 2.fıkrası uyarınca gayrimenkul değerleme hizmetinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. veya Adres Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.' den alınmasına karar verilmiştir. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanmış 23/01/2020 tarih 2020/7 sayılı bültende ''Adres Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.' nin sermaye piyasasında gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere yetkilendirilen şirketler listesinden (Liste) çıkarılmasına'' diye alınmış kararı sebebi ile Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği' nin (III-52.3) 29.maddesinin 2. fıkrası uyarınca Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu değişikliği için şirketimizce 03.03.2020 tarihli 2020/26 sayılı 2020 Yılı Değerleme Şirketleri Atanması konulu yönetim kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış olup Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınarak 2020 yılı için gayrimenkul değerleme hizmetinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. veya Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.tarafından alınması kararlaştırılmıştır . Kamuoyununun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831406
BIST
17:0385.045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -750,75
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
17:036,5832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0304
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6087
En Düşük
6,5266
17:037,0951
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0735
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1129
En Düşük
6,9716
17:03322,72
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 6,89
|Açılış
|: 322,72
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
323,44
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|DEVA
|9,35
|59.224.071
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.515.926
|% 10,00
|
|DESA
|2,42
|1.490.452
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
|
|ECZYT
|8,60
|35.319.946
|% 9,97
|
|KERVN
|0,27
|70.084
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|MERIT
|11,29
|3.526
|% -9,97
|
|GARAN
|7,11
|1.302.876.143
|% -4,69
|
|ASELS
|20,96
|537.080.003
|% -2,06
|
|THYAO
|7,85
|431.860.184
|% -1,63
|
|YKBNK
|1,80
|318.427.329
|% -4,26
|
|ISFIN
|2,76
|263.131.443
|% -9,21
|
|GARAN
|7,11
|1.302.876.143
|% -4,69
|
|YKBNK
|1,80
|318.427.329
|% -4,26
|
|IHLGM
|0,69
|66.961.718
|% -8,00
|
|ISFIN
|2,76
|263.131.443
|% -9,21
|
|ODAS
|1,18
|96.583.033
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6363
|7,6746
|% 0,40
|
|Frank
|6,6787
|6,7190
|% 0,91
|
|Riyal
|1,7473
|1,7561
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.526
|1.526
|27,12
|
|Altın Gr.
|322
|323
|6,70
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,92
|12,96
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|2,70
|2,71
|0,05
|
|B. Petrol
|25,87
|25,87
|-1,11
|
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17:13JANTS
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