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***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

31.01.2024 10:31
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

22.01.2024 Tarih ve 2024/15 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 29'uncu maddesinin 2'nci fıkrasına istinaden 24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Kardelen Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde 2024 yılında gerçekleştirilecek gayrimenkul değerleme hizmetlerinin  
a) Fon portföyünde halihazırda yer alan ve değerleme yapılması gereken varlıklar için Girişim Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.'den,
b) Yıl içerisinde Fon portföyüne alınacak ve değerleme gerektirecek varlıklar için Girişim Gayrimenkul Değerleme A.Ş. veya Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.'den,
alınmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244117


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