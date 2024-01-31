***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
31.01.2024 10:33
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
22.01.2024 Tarih ve 2024/15 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 29' uncu maddesinin 2'nci fıkrasına istinaden 24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Menekşe Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde 2024 yılında gerçekleştirilecek gayrimenkul değerleme hizmetlerinin y
ıl içerisinde Fon portföyüne alınacak ve değerleme gerektirecek varlıklar için Girişim Gayrimenkul Değerleme A.Ş. veya Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.'den
alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244129
BIST
'
12:528.487
En Düşük
|Değişim
|: 0,15%
|| 13,05
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.503
12:5230,3588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0083
|Açılış
|: 30,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
12:5232,8966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0424
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,9849
En Düşük
32,6691
12:521.990,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,62
|Açılış
|: 1.990,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.992,01
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler12:52
|PRKAB
|36,96
|39.195.377
|% 10,00
|
|AKSUE
|15,29
|32.753.848
|% 10,00
|
|EGPRO
|182,60
|109.137.551
|% 10,00
|
|AVHOL
|35,26
|179.074.921
|% 9,98
|
|YAPRK
|292,25
|254.854.094
|% 9,97
|
|DIRIT
|19,62
|1.077.589
|% -10,00
|
|KBORU
|151,10
|351.997.768
|% -9,95
|
|LINK
|334,50
|261.867.392
|% -5,91
|
|MACKO
|84,15
|41.705.708
|% -4,81
|
|CATES
|84,00
|1.848.788.834
|% -4,55
|
|THYAO
|270,50
|2.916.283.311
|% -0,55
|
|BINHO
|551,00
|2.089.486.238
|% 4,75
|
|CATES
|84,00
|1.848.788.834
|% -4,55
|
|MIATK
|42,82
|1.755.235.374
|% 2,39
|
|EREGL
|43,44
|1.678.182.260
|% 0,23
|
|EKGYO
|9,99
|1.204.534.363
|% -1,58
|
|ZOREN
|4,71
|343.366.964
|% 1,51
|
|TSPOR
|1,58
|93.605.653
|% 1,94
|
|PETKM
|22,02
|1.059.760.771
|% 1,10
|
|ISCTR
|25,24
|1.207.885.243
|% -1,48
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3526
|30,3588
|% 0,03
|
|Euro
|32,8824
|32,8966
|% -0,13
|
|Sterlin
|38,3706
|38,5631
|% -0,10
|
|Frank
|35,0532
|35,2644
|% -0,05
|
|Riyal
|8,0747
|8,1152
|% 0,07
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,11
|23,14
|% 0,66
|
|Platin
|926,25
|928,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,25
|986,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,71
|81,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,41
|2.039,68
|% 0,66
|