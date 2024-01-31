***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar22.01.2024 Tarih ve 2024/15 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 29' uncu maddesinin 2'nci fıkrasına istinaden 24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Ayçiçeği Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde 2024 yılında gerçekleştirilecek gayrimenkul değerleme hizmetlerinina) Fon portföyünde halihazırda yer alan ve değerleme yapılması gereken varlıklar için Girişim Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den,b) Yıl içerisinde Fon portföyüne alınacak ve değerleme gerektirecek varlıklar için Girişim Gayrimenkul Değerleme A.Ş. veya Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.'den,alınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244135BIST