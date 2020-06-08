***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
08.06.2020 17:39
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
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Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.04.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2020 tarih ve 12233903-315.04-E.4069 sayılı yazısı ile değiştirilmiş olan iç tüzüktür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849930
BIST
18:00109.565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -457,33
|Açılış
|: 110.332
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111.043
En Düşük
109.248
18:006,7938
En Yüksek
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|Açılış
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En Düşük
6,7485
18:007,6698
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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370,47
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|BIZIM
|16,39
|304.417.149
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|48.217.291
|% 10,00
|
|ISBIR
|807,40
|722.790
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.914.035
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.930.849
|% 9,98
|
|KRGYO
|3,42
|91.628.500
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|2.411.850
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,62
|201.978
|% -6,46
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|ISBTR
|58.200,00
|822.899
|% -4,75
|
|GARAN
|8,27
|1.328.349.723
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,74
|1.069.525.702
|% 6,10
|
|THYAO
|12,64
|730.820.893
|% -0,63
|
|ASELS
|31,58
|684.196.796
|% -0,94
|
|GSRAY
|3,73
|592.147.447
|% 6,88
|
|EKGYO
|1,74
|1.069.525.702
|% 6,10
|
|GSRAY
|3,73
|592.147.447
|% 6,88
|
|GARAN
|8,27
|1.328.349.723
|% -0,24
|
|PETKM
|3,78
|588.067.828
|% 0,27
|
|IHLGM
|1,33
|172.746.500
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5998
|8,6429
|% 0,65
|
|Frank
|7,0790
|7,1217
|% 1,11
|
|Riyal
|1,8046
|1,8136
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|6,09
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,29
|
|Cumhuriyet
|2.398
|2.431
|-16,30
|
|Tam
|2.468
|2.498
|-20,60
|
|Yarım
|1.205
|1.219
|-10,00
|
|Çeyrek
|602
|610
|-5,10
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,50
|0,06
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|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,04
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|B. Petrol
|41,33
|41,33
|-0,97
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