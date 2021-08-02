***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
02.08.2021 16:09
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Dijital Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Sermaye Piyasası Kurulu' nun 29.06.2021 tarihli E-12233903-320.04-7966 sayılı yazısı ile onaylanan güncel iç tüzüktür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954161
BIST
18:051.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,74
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.406
En Düşük
1.395
18:058,3459
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0922
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3333
18:059,9278
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,1087
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
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10,0813
En Düşük
9,9040
18:05487,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -4,74
|Açılış
|: 487,50
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
484,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|3,30
|75.086.893
|% 10,00
|
|KTSKR
|24,22
|20.502.705
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|499.937
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|25.723.673
|% 9,98
|
|INTEM
|39,56
|15.580.390
|% 9,95
|
|KARYE
|9,81
|120.594.914
|% -10,00
|
|MMCAS
|6,39
|346.690
|% -10,00
|
|METUR
|6,14
|138.732.240
|% -9,97
|
|KARSN
|4,12
|809.209.647
|% -9,85
|
|EMKEL
|2,46
|97.554.771
|% -9,23
|
|GARAN
|8,55
|972.153.127
|% 0,35
|
|KARSN
|4,12
|809.209.647
|% -9,85
|
|ASELS
|16,04
|801.451.071
|% 3,42
|
|YKBNK
|2,42
|640.486.914
|% 1,26
|
|THYAO
|12,87
|586.452.991
|% 1,10
|
|YKBNK
|2,42
|640.486.914
|% 1,26
|
|EKGYO
|1,81
|387.782.742
|% -0,55
|
|KARSN
|4,12
|809.209.647
|% -9,85
|
|ODAS
|1,31
|245.062.968
|% -1,82
|
|CEMAS
|1,34
|234.018.413
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3443
|8,3459
|% -1,09
|
|Euro
|9,9211
|9,9278
|% -1,08
|
|Sterlin
|11,5775
|11,6356
|% -1,01
|
|Frank
|9,2046
|9,2600
|% -0,80
|
|Riyal
|2,2212
|2,2323
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|0,72
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-4,42
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-39,84
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-19,27
|
|Çeyrek
|778
|796
|-9,64
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,47
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,06
|
|B. Petrol
|73,08
|73,08
|-2,33
|