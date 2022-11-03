***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
03.11.2022 17:19
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İç tüzük tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076570
BIST
17:134.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 29,82
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
17:1318,6208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
17:1318,2413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0434
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
17:13971,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -8,33
|Açılış
|: 971,26
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler17:13
|KAREL
|23,32
|137.444.168
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|28.113.733
|% 9,99
|
|TMPOL
|25,12
|38.702.959
|% 9,98
|
|ADEL
|62,80
|32.875.470
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|71.524.504
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|DMSAS
|8,10
|116.291.226
|% -9,50
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|CMBTN
|397,80
|58.903.469
|% -7,85
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|THYAO
|102,00
|9.152.790.512
|% 1,19
|
|TUPRS
|405,90
|4.819.719.166
|% 2,76
|
|ASELS
|34,64
|4.175.259.632
|% -3,46
|
|SASA
|137,40
|3.678.380.650
|% 8,70
|
|PETKM
|13,99
|2.401.700.226
|% 0,50
|
|EKGYO
|4,53
|1.543.078.732
|% -0,22
|
|YKBNK
|8,85
|2.123.594.207
|% -0,78
|
|ISCTR
|8,75
|2.113.825.941
|% -2,45
|
|ODAS
|8,70
|1.554.006.038
|% 2,84
|
|TSKB
|3,06
|549.675.378
|% -1,92
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6147
|18,6208
|% 0,02
|
|Euro
|18,2286
|18,2413
|% -0,24
|
|Sterlin
|20,7510
|20,8550
|% -1,90
|
|Frank
|18,3088
|18,4191
|% -0,98
|
|Riyal
|4,9375
|4,9622
|% -0,09
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.624
|-11,60
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-9,45
|
|Cumhuriyet
|6.515
|6.613
|-115,00
|
|Tam
|6.539
|6.597
|-80,00
|
|Yarım
|3.186
|3.225
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.612
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,26
|19,29
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|94,60
|94,60
|-1,56
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 31 artarak (% 0.44 ) 4, 438
-
17:28XU100
Endeks 4, 102 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 70, 703.00 milyon TL de
-
17:27KAREL
Yüzde 10.00 oranında artışla 23.32 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 163, 716 adet işlem
-
17:26TURSG
Yüzde 6.23 oranında artışla 8.52 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 419, 454 adet işlem
-
17:25TURSG
Yüzde 6.36 oranında artışla 8.53 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 311, 204 adet işlem