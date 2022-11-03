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***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)

03.11.2022 17:19
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)


***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )

Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076570


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DOKTA 48,90 28.113.733 % 9,99  
TMPOL 25,12 38.702.959 % 9,98  
ADEL 62,80 32.875.470 % 9,98  
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Riyal 4,9375 4,9622 % -0,09  
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17:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.623 1.624 -11,60  
Altın Gr. 970 970 -9,45  
Cumhuriyet 6.515 6.613 -115,00  
Tam 6.539 6.597 -80,00  
Yarım 3.186 3.225 -39,00  
Çeyrek 1.598 1.612 -19,00  
Gümüş.Ons 19,26 19,29 0,05  
Gümüş Gr. 11,50 11,51 -0,03  
B. Petrol 94,60 94,60 -1,56  
Seans Raporu 17:13
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