***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
28.12.2022 14:04
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
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Açıklamalar
İç tüzük tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090589
BIST
15:285.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -51,09
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
15:2818,7285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0576
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
15:2819,9423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0556
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
15:281.085,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,61
|Açılış
|: 1.085,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler15:26
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.138.689
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,70
|518.877.747
|% 9,95
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|PLTUR
|17,36
|17.900.955
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|KOZAL
|598,00
|4.513.580.322
|% -9,79
|
|IMASM
|219,60
|124.208.436
|% -9,63
|
|CMBTN
|556,50
|44.738.185
|% -9,38
|
|KOZAL
|598,00
|4.513.580.322
|% -9,79
|
|ENKAI
|32,50
|4.140.120.139
|% 6,35
|
|THYAO
|139,80
|4.118.048.717
|% -2,31
|
|KRDMD
|17,99
|3.447.464.089
|% 1,30
|
|ASELS
|58,10
|3.165.922.032
|% 0,26
|
|EKGYO
|8,15
|1.808.611.174
|% -1,93
|
|KRDMD
|17,99
|3.447.464.089
|% 1,30
|
|YKBNK
|11,73
|1.829.972.577
|% -0,68
|
|ISCTR
|12,88
|1.846.055.022
|% -0,85
|
|SKBNK
|3,01
|430.974.422
|% -2,27
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7109
|18,7214
|% 0,27
|
|Euro
|19,9297
|19,9456
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,5426
|22,6556
|% 0,69
|
|Frank
|20,0927
|20,2138
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9635
|4,9884
|% 0,23
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-6,79
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.086
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|7.295
|7.405
|5,00
|
|Tam
|7.332
|7.383
|-16,00
|
|Yarım
|3.551
|3.615
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,51
|84,51
|-0,17
|
Seans Raporu
15:26
daha fazla
-
15:41YGYO
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 1.88 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 121, 333 adet işlem
-
15:40ARSAN
Yüzde -6.19 oranında düşüşle 11.97 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 081, 024 adet işlem
-
15:39RYGYO
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 13.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 823, 692 adet işlem
-
15:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -68, 67 kaybederek (% -1.17 ) 5, 808
-
15:38
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KOZAL, ENKAI, THYAO