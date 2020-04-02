YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük

BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,11
|2.905.950
|% 10,00
|DARDL
|5,08
|1.788.693
|% 9,96
|ADEL
|12,06
|10.719.653
|% 9,94
|ARDYZ
|13,06
|51.275.731
|% 9,93
|BMELK
|1,33
|320.357
|% 9,92
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,1530
|8,1939
|% -1,36
|Frank
|6,7664
|6,8071
|% -2,15
|Riyal
|1,7508
|1,7596
|% -1,45
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.608
|1.609
|17,25
|Altın Gr.
|342
|343
|-0,65
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|14,38
|14,41
|0,44
|Gümüş Gr.
|3,06
|3,07
|0,05
|B. Petrol
|28,79
|28,79
|4,05
Seans Raporu
- 17:57ICBCT Yüzde -4.20 oranında düşüşle 3.88 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 192, 210 adet işlem
- 17:56GOZDE Yüzde -3.07 oranında düşüşle 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 729, 757 adet işlem
- 17:55XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 97 kaybederek (% -0.03 ) 84, 308
- 17:55 Tavandan işlem gören hisse senedleri : BMELK, DARDL, IZTAR, OZRDN, UZERB, TACTR
- 17:55 Tabandan işlem gören hisse senetleri : VKGYO, IHLGM, VERUS, MARKA