***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
02.04.2020 18:12
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2018
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTAKAL ÇİÇEĞİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.03.2020 tarih ve 12233903-315.04-E.3030 sayılı yazısı ile değiştirilmiş olan iç tüzüktür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834381
BIST
18:0589.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 425,75
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.082
18:056,6352
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0672
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,5920
18:057,2487
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -0,1093
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,1911
18:05343,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 343,12
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
346,10
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,11
|2.905.950
|% 10,00
|
|DARDL
|5,08
|1.788.693
|% 9,96
|
|ADEL
|12,06
|10.719.653
|% 9,94
|
|ARDYZ
|13,06
|51.275.731
|% 9,93
|
|BMELK
|1,33
|320.357
|% 9,92
|
|LUKSK
|6,30
|1.847.847
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,95
|79.985
|% -10,00
|
|PINSU
|2,80
|15.607.449
|% -9,97
|
|ESCOM
|2,53
|43.992.457
|% -9,96
|
|RTALB
|4,62
|7.015.681
|% -9,94
|
|PETKM
|3,46
|2.517.976.635
|% 3,90
|
|GARAN
|7,60
|652.218.900
|% -3,06
|
|SASA
|7,66
|509.795.384
|% -3,04
|
|TUPRS
|82,65
|477.270.492
|% 6,30
|
|ASELS
|23,14
|416.107.941
|% 1,14
|
|PETKM
|3,46
|2.517.976.635
|% 3,90
|
|GSRAY
|2,20
|408.226.793
|% -9,84
|
|YKBNK
|1,85
|283.169.305
|% -1,07
|
|IHLGM
|1,00
|149.607.592
|% -6,54
|
|ADESE
|1,09
|127.115.434
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1804
|8,2214
|% -1,03
|
|Frank
|6,7878
|6,8287
|% -1,84
|
|Riyal
|1,7562
|1,7650
|% -1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.610
|18,41
|
|Altın Gr.
|342
|342
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,38
|14,41
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,06
|3,07
|0,05
|
|B. Petrol
|30,43
|30,43
|5,69
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:57ICBCT
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 3.88 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 192, 210 adet işlem
-
17:56GOZDE
Yüzde -3.07 oranında düşüşle 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 729, 757 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 97 kaybederek (% -0.03 ) 84, 308
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BMELK, DARDL, IZTAR, OZRDN, UZERB, TACTR
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VKGYO, IHLGM, VERUS, MARKA