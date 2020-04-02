***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )Türkçeİç TüzükYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.10.2018Bildirim İçeriğiAçıklamalar24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN BAŞAK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Sermaye Piyasası Kurulu' nun 12.03.2020 tarihi ve 12233903-315.04-E.3030 sayılı yazısı ile değiştirilen iç tüzüktür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834389BIST