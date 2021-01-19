***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
19.01.2021 13:12
ile değiştirilen iç tüzüktür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903236
BIST
16:021.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 18,73
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.577
En Düşük
1.561
16:027,4395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0336
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
16:029,0309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0051
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
16:02440,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,84
|Açılış
|: 440,08
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
439,43
BIST En Aktif Hisseler16:02
|BRISA
|25,96
|72.394.664
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.649.657
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.649.657
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.649.657
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.649.657
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|FENER
|41,30
|357.606.353
|% -7,85
|
|SISE
|8,10
|2.475.936.790
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,50
|1.532.223.872
|% 0,00
|
|THYAO
|13,51
|1.487.699.550
|% 2,12
|
|DOHOL
|3,82
|1.332.373.482
|% 6,41
|
|KRDMD
|7,23
|1.321.602.670
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,50
|1.532.223.872
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,82
|1.332.373.482
|% 6,41
|
|SISE
|8,10
|2.475.936.790
|% 3,85
|
|KRDMD
|7,23
|1.321.602.670
|% -0,55
|
|KARSN
|3,88
|539.456.621
|% 3,47
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4352
|7,4395
|% -0,45
|
|Euro
|9,0248
|9,0309
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,0961
|10,1468
|% -0,35
|
|Frank
|8,3458
|8,3961
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9782
|1,9881
|% -0,48
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|0,54
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.908
|2.983
|-15,98
|
|Yarım
|1.405
|1.443
|-7,73
|
|Çeyrek
|705
|722
|-3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,04
|
|B. Petrol
|55,35
|55,35
|0,60
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:13ARMDA
Yüzde 4.83 oranında artışla 72.75 lira fiyatla işlem gören hissede 303, 610 adet işlem
-
16:12BRISA
Yüzde 8.98 oranında artışla 25.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 662, 969 adet işlem
-
16:11ALKA
Yüzde 9.25 oranında artışla 16.65 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 344, 979 adet işlem
-
16:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 34 artarak (% 1.04 ) 1, 396
-
16:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TGSAS, DGATE, SNKRN, SEKUR, ALKIM, ACSEL, GSDDE, IZTAR, INVEO, EPLAS