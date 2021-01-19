***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )Türkçeİç TüzükYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.01.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. e-Ticaret Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.11.2020 tarihli E-12233903-320.04-11883 sayılı yazısı ile tadil edilmesi onaylanmış iç tüzüktür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903320BIST