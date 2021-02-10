***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
10.02.2021 13:07
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Açıklamalar
24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Avalon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.03.2020 tarihli 12233903-320.01.01-E.2617 sayılı yazısı ile onaylanmış iç tüzük.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908854
BIST
14:241.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,63
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.543
14:247,0423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0263
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
14:248,5412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0298
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
14:24416,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,99
|Açılış
|: 416,25
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler14:24
|ERBOS
|66,55
|22.887.873
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
|
|PSDTC
|37,08
|10.734.232
|% 9,96
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|TGSAS
|36,00
|35.193.077
|% -9,59
|
|KOZAL
|139,00
|1.260.776.029
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,63
|1.260.281.692
|% 1,15
|
|KRDMD
|7,14
|667.035.024
|% 1,71
|
|PETKM
|5,21
|664.056.354
|% -1,51
|
|GARAN
|10,18
|628.836.190
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,63
|1.260.281.692
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,77
|616.579.873
|% 4,14
|
|PETKM
|5,21
|664.056.354
|% -1,51
|
|YKBNK
|2,95
|284.126.411
|% -0,34
|
|KRDMD
|7,14
|667.035.024
|% 1,71
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0383
|7,0423
|% -0,37
|
|Euro
|8,5358
|8,5412
|% -0,35
|
|Sterlin
|9,7109
|9,7596
|% -0,25
|
|Frank
|7,8646
|7,9120
|% -0,31
|
|Riyal
|1,8699
|1,8793
|% -0,47
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|5,41
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|-16,00
|
|Tam
|2.759
|2.828
|-21,99
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|-10,64
|
|Çeyrek
|669
|684
|-5,32
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,29
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,48
|61,48
|0,26
|
Seans Raporu
14:24
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14:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 33 artarak (% 0.14 ) 1, 645
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14:36
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KOZAL, EKGYO, TRKCM
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14:36XU100
Endeks 1, 549 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 15, 193.00 milyon TL de
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14:35KRGYO
Yüzde 4.24 oranında artışla 6.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 560, 023 adet işlem
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14:31XU100
Endeks 1, 549 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 15, 027.00 milyon TL de