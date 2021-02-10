***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )Türkçeİç TüzükYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.02.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Alfa Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.11.2020 tarihli E-12233903-305.01.01-11809 sayılı yazısı ile tadil edilmesi onaylanmış iç tüzüktür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908858BIST