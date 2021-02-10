***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
10.02.2021 13:19
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Alfa Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.11.2020 tarihli E-12233903-305.01.01-11809 sayılı yazısı ile tadil edilmesi onaylanmış iç tüzüktür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908858
BIST
14:401.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,55
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.543
14:407,0542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0144
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
14:408,5575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0135
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
14:40416,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,40
|Açılış
|: 416,83
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler14:40
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
|
|PSDTC
|37,08
|10.734.232
|% 9,96
|
|PSDTC
|37,08
|10.734.232
|% 9,96
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|TGSAS
|36,00
|35.582.153
|% -9,59
|
|KOZAL
|139,00
|1.657.726.599
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,62
|1.294.850.340
|% 0,77
|
|PETKM
|5,19
|684.898.761
|% -1,89
|
|KRDMD
|7,12
|679.251.025
|% 1,42
|
|GSDHO
|2,76
|620.844.962
|% 3,76
|
|EKGYO
|2,62
|1.294.850.340
|% 0,77
|
|GSDHO
|2,76
|620.844.962
|% 3,76
|
|PETKM
|5,19
|684.898.761
|% -1,89
|
|YKBNK
|2,94
|294.151.800
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,44
|138.258.171
|% 0,70
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0501
|7,0542
|% -0,20
|
|Euro
|8,5519
|8,5575
|% -0,16
|
|Sterlin
|9,7138
|9,7626
|% -0,22
|
|Frank
|7,8678
|7,9152
|% -0,27
|
|Riyal
|1,8713
|1,8807
|% -0,39
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|5,05
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|-16,00
|
|Tam
|2.759
|2.828
|-21,99
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|-10,64
|
|Çeyrek
|669
|684
|-5,32
|
|Gümüş.Ons
|27,25
|27,29
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,52
|61,52
|0,30
|