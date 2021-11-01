***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
01.11.2021 11:37
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Açıklamalar
iCTÜZÜK BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973360
BIST
12:221.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,99
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.532
En Düşük
1.516
12:229,5455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0441
|Açılış
|: 9,5280
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,5154
12:2211,0528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0611
|Açılış
|: 11,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
11,0130
12:22547,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -2,10
|Açılış
|: 547,92
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,61
BIST En Aktif Hisseler12:19
|ZRGYO
|2,20
|5.976.381
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,97
|128.278.719
|% 9,97
|
|TSPOR
|5,96
|98.578.330
|% 9,96
|
|DOBUR
|58,55
|16.909.139
|% 9,95
|
|HEDEF
|3,43
|35.748.091
|% 9,94
|
|NUGYO
|14,04
|5.530.308
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,09
|42.421.980
|% -9,91
|
|EGSER
|14,37
|22.896.990
|% -9,34
|
|ETILR
|4,70
|25.864
|% -5,81
|
|BIOEN
|25,04
|121.928.009
|% -4,94
|
|GARAN
|10,10
|1.459.373.508
|% 2,54
|
|THYAO
|15,28
|499.076.250
|% 2,07
|
|SISE
|8,45
|464.474.664
|% -2,42
|
|SASA
|30,04
|407.067.313
|% -3,22
|
|BIMAS
|62,85
|398.627.718
|% 1,13
|
|GARAN
|10,10
|1.459.373.508
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,79
|325.892.190
|% 2,20
|
|DOHOL
|2,72
|210.313.438
|% 2,26
|
|AKBNK
|5,94
|370.750.518
|% 1,37
|
|SISE
|8,45
|464.474.664
|% -2,42
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5404
|9,5457
|% -0,46
|
|Euro
|11,0430
|11,0543
|% -0,54
|
|Sterlin
|12,9969
|13,0621
|% -0,63
|
|Frank
|10,3841
|10,4466
|% -0,42
|
|Riyal
|2,5380
|2,5508
|% -0,42
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|1,45
|
|Altın Gr.
|547
|548
|-2,52
|
|Cumhuriyet
|3.609
|3.663
|8,00
|
|Tam
|3.591
|3.682
|5,15
|
|Yarım
|1.736
|1.781
|2,50
|
|Çeyrek
|871
|890
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|0,50
|
Seans Raporu
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