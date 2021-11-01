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***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük

01.11.2021 11:37



***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

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Altın Ons 1.785 1.785 1,45  
Altın Gr. 547 548 -2,52  
Cumhuriyet 3.609 3.663 8,00  
Tam 3.591 3.682 5,15  
Yarım 1.736 1.781 2,50  
Çeyrek 871 890 1,24  
Gümüş.Ons 23,79 23,82 -0,09  
Gümüş Gr. 7,30 7,31 -0,07  
B. Petrol 84,22 84,22 0,50  
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