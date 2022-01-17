***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
17.01.2022 10:38
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sigma GSYF güncel içtüzük belgesi yüklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994613
BIST
10:282.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 16,72
|Açılış
|: 2.089
|
|Önceki Kapanış
|: 2.073
|
2.093
En Düşük
2.084
10:2813,4487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0705
|Açılış
|: 13,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5350
|
13,7069
En Düşük
13,4355
10:2815,3754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0526
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4500
|
15,6321
En Düşük
15,3579
10:28789,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 789,65
|
|Önceki Kapanış
|: 789,66
|
802,18
En Düşük
787,23
BIST En Aktif Hisseler10:26
|SRVGY
|103,40
|13.896.359
|% 10,00
|
|UZERB
|74,05
|970.425
|% 9,95
|
|QNBFL
|107,00
|865.309
|% 9,91
|
|PKENT
|384,00
|20.006.176
|% 9,53
|
|HALKB
|5,58
|379.863.465
|% 8,35
|
|DARDL
|3,68
|51.636.506
|% -5,40
|
|BRMEN
|2,63
|144.298
|% -4,71
|
|AKFGY
|8,49
|6.423.651
|% -4,18
|
|ERCB
|52,80
|2.192.705
|% -3,12
|
|KRDMA
|11,79
|26.004.806
|% -3,04
|
|GARAN
|11,97
|502.347.449
|% 0,93
|
|HALKB
|5,58
|379.863.465
|% 8,35
|
|KRDMD
|13,02
|332.616.496
|% -1,44
|
|AKBNK
|7,61
|320.216.810
|% 1,33
|
|ASELS
|24,68
|300.219.289
|% 2,24
|
|HALKB
|5,58
|379.863.465
|% 8,35
|
|YKBNK
|3,96
|250.714.252
|% 2,06
|
|VAKBN
|4,08
|230.933.270
|% 5,15
|
|AKBNK
|7,61
|320.216.810
|% 1,33
|
|GARAN
|11,97
|502.347.449
|% 0,93
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4324
|13,4613
|% -0,43
|
|Euro
|15,3505
|15,3719
|% -0,36
|
|Sterlin
|18,3802
|18,4723
|% -0,32
|
|Frank
|14,6828
|14,7713
|% -0,37
|
|Riyal
|3,5804
|3,5983
|% -0,32
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|5,52
|
|Altın Gr.
|789
|789
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|5.249
|5.329
|-24,00
|
|Tam
|5.225
|5.355
|-38,94
|
|Yarım
|2.525
|2.590
|-18,83
|
|Çeyrek
|1.267
|1.295
|-9,42
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,97
|9,99
|0,01
|
|B. Petrol
|86,56
|86,56
|0,50
|