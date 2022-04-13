***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
13.04.2022 12:14
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel içtüzük belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019984
BIST
12:322.489
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
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|Açılış
|: 2.483
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|Önceki Kapanış
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2.498
En Düşük
2.478
12:3214,5879
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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14,6054
En Düşük
14,5551
12:3215,8371
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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15,8590
En Düşük
15,7820
12:32926,60
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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926,76
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler12:32
|MMCAS
|3,52
|954.205
|% 10,00
|
|KOZAA
|31,60
|1.091.775.044
|% 9,65
|
|KOZAL
|174,00
|1.176.767.113
|% 9,64
|
|IPEKE
|21,24
|260.537.646
|% 9,48
|
|JANTS
|73,90
|183.435.608
|% 7,26
|
|ASUZU
|81,00
|21.234.501
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|4.789.375
|% -9,97
|
|SANEL
|5,13
|1.098.107
|% -9,84
|
|KONKA
|18,49
|172.073.358
|% -6,95
|
|GZNMI
|33,80
|11.545.491
|% -6,11
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|SISE
|17,76
|1.511.589.017
|% 2,84
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|THYAO
|37,32
|1.446.041.960
|% 0,21
|
|GARAN
|13,81
|1.444.456.213
|% 0,58
|
|YKBNK
|5,05
|1.317.222.988
|% -0,23
|
|ASELS
|28,24
|1.316.085.696
|% 1,58
|
|YKBNK
|5,05
|1.317.222.988
|% -0,23
|
|EKGYO
|2,74
|549.568.023
|% 0,74
|
|ZOREN
|2,16
|354.511.917
|% 6,93
|
|ODAS
|2,33
|293.837.862
|% 2,64
|
|GARAN
|13,81
|1.444.456.213
|% 0,58
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5845
|14,5879
|% -0,07
|
|Euro
|15,8185
|15,8371
|% 0,17
|
|Sterlin
|18,9017
|18,9965
|% -0,00
|
|Frank
|15,5883
|15,6822
|% 0,12
|
|Riyal
|3,8777
|3,8972
|% 0,02
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.977
|1.977
|10,44
|
|Altın Gr.
|926
|926
|4,22
|
|Cumhuriyet
|6.138
|6.231
|2,00
|
|Tam
|6.109
|6.262
|2,55
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|1,23
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|0,61
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,70
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,04
|0,13
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,36
|