***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
30.05.2022 16:24
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük tadili ve güncel içtüzük belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033347
BIST
16:202.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,60%
|| 87,90
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.531
En Düşük
2.467
16:2016,3912
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2001
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3963
En Düşük
16,2359
16:2017,6586
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,2498
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6759
En Düşük
17,4021
16:20979,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 14,08
|Açılış
|: 979,36
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler16:20
|THYAO
|49,52
|5.307.863.974
|% 10,00
|
|EGEPO
|9,46
|13.630.749
|% 10,00
|
|OZRDN
|10,68
|2.693.199
|% 9,99
|
|MZHLD
|66,60
|18.762.032
|% 9,99
|
|AGHOL
|39,00
|85.851.444
|% 9,98
|
|AKFGY
|2,47
|405.128.026
|% -9,85
|
|SERVE
|23,36
|939.192
|% -8,03
|
|DAGHL
|26,88
|6.340.454
|% -5,68
|
|TDGYO
|7,17
|8.516.051
|% -5,66
|
|UFUK
|38,20
|349.414
|% -4,74
|
|THYAO
|49,52
|5.307.863.974
|% 10,00
|
|EREGL
|34,46
|2.035.502.584
|% 4,81
|
|SAHOL
|21,20
|1.837.247.587
|% 4,33
|
|SISE
|20,98
|1.832.035.125
|% 2,84
|
|KARSN
|7,12
|1.822.272.621
|% 3,64
|
|KARSN
|7,12
|1.822.272.621
|% 3,64
|
|EKGYO
|2,67
|609.116.882
|% 3,49
|
|YKBNK
|4,56
|851.919.664
|% 2,70
|
|DOHOL
|3,92
|619.587.858
|% 2,89
|
|AKFGY
|2,47
|405.128.026
|% -9,85
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3842
|16,3912
|% 1,24
|
|Euro
|17,6425
|17,6586
|% 1,43
|
|Sterlin
|20,6401
|20,7436
|% 1,22
|
|Frank
|17,0037
|17,1061
|% 0,95
|
|Riyal
|4,3551
|4,3770
|% 1,20
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|6,82
|
|Altın Gr.
|979
|979
|14,08
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|38,00
|
|Tam
|6.468
|6.631
|41,46
|
|Yarım
|3.126
|3.207
|20,05
|
|Çeyrek
|1.568
|1.604
|10,03
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,09
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|0,11
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,69
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:35TAVHL
Yüzde 9.08 oranında artışla 46.84 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 653, 728 adet işlem
-
16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 106, 9 artarak (% 3.95 ) 2, 816
-
16:34
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, SAHOL
-
16:33GESAN
Yüzde 8.25 oranında artışla 29.40 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 708, 208 adet işlem
-
16:30CEMAS
Yüzde 8.06 oranında artışla 1.34 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 803, 216 adet işlem