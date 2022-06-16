***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
16.06.2022 16:10
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Açıklamalar
Kuruluş içtüzük belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037686
BIST
17:432.485
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2.544
En Düşük
2.469
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|Önceki Kapanış
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17,3261
En Düşük
17,1975
17:4318,2052
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
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|Açılış
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En Düşük
17,9707
17:431.017,95
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
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1.021,85
En Düşük
1.010,64
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|SANEL
|6,16
|5.808.863
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|UFUK
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|10.952.937
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|EUREN
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|246.113.290
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|YGGYO
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|133.483.157
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|EREGL
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|21,14
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|KRDMD
|13,01
|1.255.075.259
|% -1,44
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|YKBNK
|4,66
|956.588.328
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|EKGYO
|2,55
|515.203.887
|% -1,92
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|ODAS
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|505.049.831
|% 1,71
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|DOHOL
|3,93
|644.020.074
|% -4,38
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|ISCTR
|4,69
|740.687.744
|% -1,68
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|17:41
|Alış
|Satış
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|Dolar
|17,3042
|17,3056
|% 0,39
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|% 1,11
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|Sterlin
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|21,2640
|% 1,21
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|Frank
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|17,8950
|% 3,08
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|Riyal
|4,5959
|4,6190
|% 0,42
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|17:41
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-3,77
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|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|2,45
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.755
|6.861
|-10,00
|
|Yarım
|3.316
|3.356
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.677
|-3,00
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|Gümüş.Ons
|21,58
|21,60
|-0,07
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|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|0,03
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|B. Petrol
|118
|118
|-0,49
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