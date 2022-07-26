***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
26.07.2022 12:39
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İç tüzük belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047723
BIST
17:122.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -7,35
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
17:1217,8579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0858
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
17:1218,1321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0691
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
17:12986,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,85
|Açılış
|: 986,92
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler17:12
|DOBUR
|57,75
|15.260.434
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|54.257.311
|% 9,98
|
|IHAAS
|29,78
|10.880.849
|% 9,97
|
|BRSAN
|43,30
|133.827.593
|% 9,95
|
|KLRHO
|16,11
|175.181.759
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|UFUK
|84,25
|3.859.499
|% -5,81
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|KZBGY
|82,25
|32.742.499
|% -4,36
|
|THYAO
|49,10
|3.382.720.615
|% -0,89
|
|EKGYO
|3,23
|1.568.044.989
|% 1,89
|
|EREGL
|27,76
|1.089.403.612
|% -2,39
|
|GARAN
|15,09
|1.084.085.805
|% -3,58
|
|YKBNK
|4,70
|1.083.897.975
|% -2,29
|
|EKGYO
|3,23
|1.568.044.989
|% 1,89
|
|SKBNK
|1,57
|504.701.365
|% 5,37
|
|YKBNK
|4,70
|1.083.897.975
|% -2,29
|
|TSKB
|2,46
|535.806.002
|% 1,23
|
|ODAS
|3,75
|520.261.727
|% -1,06
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8549
|17,8579
|% 0,48
|
|Euro
|18,1084
|18,1321
|% -0,38
|
|Sterlin
|21,3822
|21,4894
|% 0,12
|
|Frank
|18,4734
|18,5847
|% 0,64
|
|Riyal
|4,7391
|4,7628
|% 0,47
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|0,79
|
|Altın Gr.
|987
|987
|3,85
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.654
|6.710
|-6,00
|
|Yarım
|3.242
|3.281
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.640
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,65
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|0,16
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,20
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:26TCELL
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 17.14 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 856, 309 adet işlem
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17:25XU100
Endeks 2, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 31 altında . İşlem hacmi 26, 577.00 milyon TL de
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17:25EDATA
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 14.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 175, 233 adet işlem
-
17:24UFUK
Yüzde -5.81 oranında düşüşle 84.25 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 506 adet işlem
-
17:23TRILC
Yüzde -3.41 oranında düşüşle 9.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 382, 719 adet işlem