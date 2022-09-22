***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
22.09.2022 16:36
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Güncel İç Tüzük Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064690
BIST
16:223.311
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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16:2218,1414
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En Düşük
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En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler16:20
|ULUUN
|25,08
|417.742.517
|% 10,00
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|KMPUR
|49,72
|117.860.782
|% 10,00
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|AKSEN
|32,66
|655.689.310
|% 9,97
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|UNLU
|7,17
|70.057.014
|% 9,97
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|ULUSE
|130,60
|16.632.113
|% 9,93
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|PINSU
|7,22
|63.886.129
|% -9,98
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|KZBGY
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|125.462.867
|% -9,96
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|SKBNK
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|340.458.433
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|ISGYO
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|TSKB
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|THYAO
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|3.575.629.139
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|EKGYO
|4,08
|2.756.314.100
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|SISE
|27,78
|2.457.255.715
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|YKBNK
|7,17
|2.040.396.854
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|AKBNK
|11,73
|2.036.938.109
|% 1,82
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|EKGYO
|4,08
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|YKBNK
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|ZOREN
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|ISCTR
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|1.770.235.187
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|AKBNK
|11,73
|2.036.938.109
|% 1,82
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|16:20
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,3446
|18,3542
|% 0,15
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|Euro
|18,1221
|18,1412
|% 0,62
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|Sterlin
|20,6632
|20,7669
|% 0,33
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|Frank
|18,6921
|18,8047
|% -1,05
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|Riyal
|4,8599
|4,8842
|% 0,06
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|16:20
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.676
|1.677
|2,77
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|Altın Gr.
|991
|991
|4,58
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|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-2,00
|
|Tam
|6.684
|6.774
|-22,00
|
|Yarım
|3.257
|3.306
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.653
|-7,00
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|Gümüş.Ons
|19,66
|19,69
|0,11
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|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,10
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|B. Petrol
|91,64
|91,64
|1,81
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