***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
14.10.2022 17:08
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel içtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072281
BIST
17:393.619
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 65,97
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.641
En Düşük
3.585
17:3918,5959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0556
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
17:3918,1279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0178
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
17:39986,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -7,80
|Açılış
|: 986,61
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
983,60
BIST En Aktif Hisseler17:39
|EGEEN
|2.880,70
|262.818.965
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.463.680
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,84
|185.098.624
|% 10,00
|
|KONYA
|1.702,80
|149.277.999
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|297.070.110
|% 9,99
|
|TKFEN
|31,40
|1.209.011.574
|% -5,36
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|SILVR
|25,52
|19.914.187
|% -4,71
|
|IHAAS
|73,60
|30.270.920
|% -4,42
|
|KZBGY
|17,81
|346.560.672
|% -3,68
|
|THYAO
|89,30
|4.562.736.036
|% 1,48
|
|YKBNK
|8,69
|2.783.253.707
|% 3,82
|
|AKBNK
|13,42
|2.637.073.331
|% 3,15
|
|ISCTR
|8,46
|2.445.733.400
|% 2,92
|
|KOZAL
|198,50
|2.427.241.085
|% 3,17
|
|EKGYO
|4,23
|1.718.572.818
|% 1,44
|
|YKBNK
|8,69
|2.783.253.707
|% 3,82
|
|ISCTR
|8,46
|2.445.733.400
|% 2,92
|
|AKBNK
|13,42
|2.637.073.331
|% 3,15
|
|ODAS
|8,56
|1.075.503.450
|% 5,16
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5878
|18,5959
|% 0,30
|
|Euro
|18,1197
|18,1279
|% -0,10
|
|Sterlin
|20,7536
|20,8577
|% -1,03
|
|Frank
|18,4592
|18,5704
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9317
|4,9564
|% 0,13
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-18,63
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-7,16
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-3,00
|
|Tam
|6.667
|6.735
|-55,00
|
|Yarım
|3.249
|3.289
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.644
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,42
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,06
|-0,22
|
|B. Petrol
|92,17
|92,17
|-2,40
|
Seans Raporu
17:39
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17:54KONTR
Yüzde 6.04 oranında artışla 92.20 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 563, 662 adet işlem
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17:53HTTBT
Yüzde 6.16 oranında artışla 20.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 714, 306 adet işlem
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17:52EDATA
Yüzde 4.86 oranında artışla 18.99 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 228, 945 adet işlem
-
17:51EGEEN
Yüzde 10.00 oranında artışla 2, 880.70 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 634 adet işlem
-
17:50BFREN
Yüzde 7.52 oranında artışla 1, 763.30 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 049 adet işlem