***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
14.10.2022 17:08
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İçtüzük Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072283
BIST
17:393.619
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 65,24
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.641
En Düşük
3.585
17:3918,5959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0556
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
17:3918,1279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0178
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
17:39986,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -7,80
|Açılış
|: 986,61
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
983,60
BIST En Aktif Hisseler17:35
|PENTA
|440,00
|14.463.680
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,84
|185.098.624
|% 10,00
|
|KONYA
|1.702,80
|149.277.999
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|296.988.274
|% 9,99
|
|MAALT
|276,50
|54.411.100
|% 9,98
|
|TKFEN
|31,38
|1.207.971.617
|% -5,42
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|SILVR
|25,50
|19.891.434
|% -4,78
|
|IHAAS
|73,75
|30.092.102
|% -4,22
|
|KZBGY
|17,80
|346.206.011
|% -3,73
|
|THYAO
|89,35
|4.538.539.168
|% 1,53
|
|YKBNK
|8,69
|2.773.107.538
|% 3,82
|
|AKBNK
|13,42
|2.632.608.381
|% 3,15
|
|ISCTR
|8,46
|2.445.384.354
|% 2,92
|
|KOZAL
|198,10
|2.414.764.559
|% 2,96
|
|EKGYO
|4,23
|1.718.442.263
|% 1,44
|
|YKBNK
|8,69
|2.773.107.538
|% 3,82
|
|ISCTR
|8,46
|2.445.384.354
|% 2,92
|
|AKBNK
|13,42
|2.632.608.381
|% 3,15
|
|ODAS
|8,56
|1.065.202.556
|% 5,16
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5860
|18,5997
|% 0,32
|
|Euro
|18,1164
|18,1192
|% -0,15
|
|Sterlin
|20,7536
|20,8577
|% -1,03
|
|Frank
|18,4592
|18,5704
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9317
|4,9564
|% 0,13
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-18,75
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-7,46
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-3,00
|
|Tam
|6.666
|6.734
|-56,00
|
|Yarım
|3.248
|3.289
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.644
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,42
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,09
|-0,19
|
|B. Petrol
|92,19
|92,19
|-2,38
|
Seans Raporu
17:35
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