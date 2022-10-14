***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
14.10.2022 17:47
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072310
BIST
17:503.617
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 63,70
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.641
En Düşük
3.585
17:5018,5923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0520
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
17:5018,2091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0634
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
17:50984,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -9,80
|Açılış
|: 984,60
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
983,60
BIST En Aktif Hisseler17:50
|PENTA
|440,00
|14.464.560
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.880,70
|284.097.619
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,84
|185.456.397
|% 10,00
|
|KONYA
|1.702,80
|149.771.811
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|297.635.167
|% 9,99
|
|TKFEN
|31,32
|1.234.981.384
|% -5,61
|
|TGSAS
|16,76
|104.501.813
|% -5,31
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|KZBGY
|17,61
|356.093.006
|% -4,76
|
|SILVR
|25,54
|20.216.609
|% -4,63
|
|THYAO
|89,55
|4.759.043.626
|% 1,76
|
|YKBNK
|8,70
|2.830.150.670
|% 3,94
|
|AKBNK
|13,42
|2.687.591.638
|% 3,15
|
|KOZAL
|196,70
|2.501.450.456
|% 2,23
|
|ISCTR
|8,45
|2.487.218.441
|% 2,80
|
|EKGYO
|4,22
|1.755.127.678
|% 1,20
|
|YKBNK
|8,70
|2.830.150.670
|% 3,94
|
|ISCTR
|8,45
|2.487.218.441
|% 2,80
|
|AKBNK
|13,42
|2.687.591.638
|% 3,15
|
|ODAS
|8,60
|1.178.263.452
|% 5,65
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5866
|18,5923
|% 0,28
|
|Euro
|18,1282
|18,2091
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,7138
|20,8176
|% -1,22
|
|Frank
|18,4417
|18,5528
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9325
|4,9573
|% 0,15
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-18,35
|
|Altın Gr.
|987
|988
|-6,85
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-3,00
|
|Tam
|6.669
|6.737
|-53,00
|
|Yarım
|3.249
|3.290
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.645
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,45
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|-0,20
|
|B. Petrol
|92,09
|92,09
|-2,48
|
Seans Raporu
17:50
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 95 artarak (% 1.47 ) 3, 941
-
17:59XU100
Endeks 3, 618 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 54, 634.00 milyon TL de
-
17:59KONTR
Yüzde 5.75 oranında artışla 91.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 609, 430 adet işlem
-
17:58LIDER
Yüzde 5.25 oranında artışla 40.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 048 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.27 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 676, 437 adet işlem