***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
03.11.2022 17:19
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel içtüzük belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076572
BIST
17:134.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 30,50
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
17:1318,6208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
17:1318,2413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0434
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
17:13971,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -8,20
|Açılış
|: 971,26
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler17:13
|KAREL
|23,32
|137.444.168
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|28.113.733
|% 9,99
|
|TMPOL
|25,12
|38.516.317
|% 9,98
|
|ADEL
|62,80
|32.875.470
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|69.615.631
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|DMSAS
|8,14
|115.079.816
|% -9,05
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|CMBTN
|397,80
|58.903.469
|% -7,85
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|THYAO
|102,10
|9.103.610.915
|% 1,29
|
|TUPRS
|406,90
|4.798.201.929
|% 3,01
|
|ASELS
|34,76
|4.146.164.063
|% -3,12
|
|SASA
|137,90
|3.645.404.531
|% 9,10
|
|PETKM
|14,02
|2.391.452.292
|% 0,72
|
|EKGYO
|4,53
|1.519.547.133
|% -0,22
|
|YKBNK
|8,87
|2.110.564.430
|% -0,56
|
|ODAS
|8,70
|1.548.144.841
|% 2,84
|
|ADESE
|1,34
|207.778.278
|% 4,69
|
|CEMAS
|2,08
|226.086.459
|% 2,46
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6147
|18,6208
|% 0,02
|
|Euro
|18,2286
|18,2413
|% -0,24
|
|Sterlin
|20,7329
|20,8369
|% -1,99
|
|Frank
|18,2992
|18,4094
|% -1,04
|
|Riyal
|4,9380
|4,9627
|% -0,08
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.624
|-11,87
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-8,99
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.606
|-122,00
|
|Tam
|6.541
|6.600
|-77,00
|
|Yarım
|3.187
|3.227
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.612
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,27
|19,29
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,08
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|-1,35
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 31 artarak (% 0.44 ) 4, 438
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17:28XU100
Endeks 4, 102 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 70, 703.00 milyon TL de
-
17:27KAREL
Yüzde 10.00 oranında artışla 23.32 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 163, 716 adet işlem
-
17:26TURSG
Yüzde 6.23 oranında artışla 8.52 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 419, 454 adet işlem
-
17:25TURSG
Yüzde 6.36 oranında artışla 8.53 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 311, 204 adet işlem