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***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük

04.12.2023 10:15
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük


***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

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Açıklamalar

30.11.2023 Jüpiter Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İç Tüzük




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221773


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BIST En Aktif Hisseler10:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKOS 33,00 95.567.274 % 10,00  
HUBVC 10,34 36.075.414 % 10,00  
FONET 34,10 90.217.404 % 10,00  
CANTE 20,58 323.027.323 % 9,99  
CRFSA 126,70 137.346.214 % 9,98  
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10:55 Alış Satış %  
Dolar 28,9054 28,9103 % 0,05  
Euro 31,4109 31,4229 % -0,12  
Sterlin 36,5485 36,7318 % -0,18  
Frank 32,9488 33,1473 % -0,47  
Riyal 7,6902 7,7288 % 0,14  
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10:55 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,19 25,22 % 0,66  
Platin 925,98 928,18 % 0,66  
Paladyum 985,33 988,14 % 0,66  
Brent Pet. 78,18 78,18 % 0,66  
Altın Ons 2.062,90 2.063,29 % 0,66  
Seans Raporu 10:55
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