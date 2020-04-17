***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
17.04.2020 14:31
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
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02.04.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN BAŞAK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 06.04.2020 yönetim kurulu karar tarihi ve 2020/36 yönetim kurulu kararı ile değiştirilen ihraç belgesidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838917
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|THYAO
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|GARAN
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|670.506.352
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|ASELS
|27,24
|544.697.616
|% 2,18
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|AKBNK
|5,85
|482.855.089
|% 3,54
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|KARSN
|1,45
|164.925.787
|% 5,07
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|YKBNK
|2,02
|226.578.730
|% 3,59
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|IHLAS
|0,66
|74.392.538
|% -1,49
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|IHLGM
|1,06
|91.739.874
|% -0,93
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|AKBNK
|5,85
|482.855.089
|% 3,54
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|8,5779
|8,6210
|% -0,54
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|Frank
|7,0868
|7,1295
|% -0,58
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|Riyal
|1,8302
|1,8394
|% -0,66
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.693
|1.694
|-24,02
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|Altın Gr.
|375
|375
|-8,65
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|Cumhuriyet
|2.410
|2.465
|-58,60
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|Tam
|2.481
|2.540
|-56,60
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|Yarım
|1.205
|1.234
|-29,30
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|Çeyrek
|604
|617
|-14,60
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|Gümüş.Ons
|15,17
|15,20
|-0,35
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|Gümüş Gr.
|3,35
|3,37
|-0,11
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|B. Petrol
|28,37
|28,37
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