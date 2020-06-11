***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
11.06.2020 17:46
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.04.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN BAŞAK GYF Sermaye Piyasası Kurulu' nun 28.05.2020 tarih 12233903-315.04-E.5412 sayılı yazısı ile değiştirilen ihraç belgesidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850720
BIST
18:05109.155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -623,53
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
18:056,8453
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0696
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8591
En Düşük
6,7686
18:057,7913
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0825
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,8023
En Düşük
7,6811
18:05381,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,07
|Açılış
|: 381,78
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
383,40
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|5.253.749
|% 10,00
|
|DAGHL
|10,56
|3.196.332
|% 10,00
|
|DOBUR
|13,20
|3.101.168
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|162.007.355
|% 9,99
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.753.698
|% 9,99
|
|IZTAR
|5,97
|4.069.736
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,91
|201.911
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.784.507
|% -9,82
|
|ALYAG
|1,33
|4.406.779
|% -9,52
|
|SALIX
|10,25
|424.194
|% -7,41
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|GARAN
|8,16
|1.031.048.314
|% -0,37
|
|ASELS
|32,24
|998.475.568
|% 0,12
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|TSKB
|1,24
|477.479.201
|% 4,20
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|ODAS
|2,03
|408.327.482
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6090
|8,6522
|% 0,02
|
|Frank
|7,2569
|7,3006
|% 1,53
|
|Riyal
|1,8167
|1,8258
|% 0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-2,82
|
|Altın Gr.
|383
|383
|4,20
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.500
|17,90
|
|Tam
|2.547
|2.569
|18,50
|
|Yarım
|1.243
|1.254
|10,90
|
|Çeyrek
|621
|628
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,83
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,00
|
|B. Petrol
|38,82
|38,82
|-2,91
|
Seans Raporu
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