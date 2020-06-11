***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.04.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN BAŞAK GYF Sermaye Piyasası Kurulu' nun 28.05.2020 tarih 12233903-315.04-E.5412 sayılı yazısı ile değiştirilen ihraç belgesidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850720BIST