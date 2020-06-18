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***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

18.06.2020 10:47
GÜNCEL HABERLER



***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTAKAL ÇİÇEĞİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 01.06.2020 tarihli 2020/56 yönetim kurulu kararı ile değiştirilen ihraç belgesidir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851764


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TSPOR 8,05 159.097.173 % 9,97  
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Cumhuriyet 2.477 2.490 3,00  
Tam 2.541 2.554 3,10  
Yarım 1.238 1.249 1,50  
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Gümüş.Ons 17,53 17,57 0,04  
Gümüş Gr. 3,86 3,87 0,01  
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