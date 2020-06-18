***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
18.06.2020 10:47
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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08.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTAKAL ÇİÇEĞİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 01.06.2020 tarihli 2020/56 yönetim kurulu kararı ile değiştirilen ihraç belgesidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851764
BIST
10:40112.068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 1.127,83
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.068
En Düşük
111.117
10:406,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0209
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8599
En Düşük
6,8330
10:407,7172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0171
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7263
En Düşük
7,6835
10:40380,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,97
|Açılış
|: 380,99
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,05
En Düşük
379,41
BIST En Aktif Hisseler
|SNPAM
|9,58
|4.480.636
|% 9,99
|
|BAYRK
|9,26
|7.843.368
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|159.097.173
|% 9,97
|
|SERVE
|5,99
|105.496
|% 9,91
|
|UZERB
|5,34
|285.589
|% 9,88
|
|ARTI
|2,43
|204.450
|% -9,67
|
|GLRYH
|16,35
|28.111.368
|% -5,16
|
|DAGHL
|8,76
|1.206.010
|% -4,47
|
|KERVN
|0,45
|152.091
|% -4,26
|
|MNDRS
|3,21
|2.858.583
|% -3,89
|
|TCELL
|15,62
|300.254.857
|% 5,83
|
|EKGYO
|1,92
|172.124.967
|% 1,05
|
|TSPOR
|8,05
|159.097.173
|% 9,97
|
|ASELS
|31,94
|148.975.011
|% 0,31
|
|SKBNK
|1,39
|145.068.484
|% 2,96
|
|SKBNK
|1,39
|145.068.484
|% 2,96
|
|EKGYO
|1,92
|172.124.967
|% 1,05
|
|KARSN
|2,45
|132.462.962
|% 4,26
|
|IEYHO
|0,87
|38.653.860
|% 3,57
|
|KRDMD
|2,83
|125.626.240
|% 1,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5588
|8,6017
|% -0,10
|
|Frank
|7,1930
|7,2363
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-0,40
|
|Altın Gr.
|380
|381
|0,56
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.490
|3,00
|
|Tam
|2.541
|2.554
|3,10
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|1,50
|
|Çeyrek
|621
|625
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,57
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,01
|
|B. Petrol
|40,76
|40,76
|0,05
|
Seans Raporu
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10:53XU100
Endeks 111, 972 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 3, 061.00 milyon TL de