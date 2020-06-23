***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
23.06.2020 17:51
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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18.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTAKAL ÇİÇEĞİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 19.06.2020 tarihli 2020/64 yönetim kurulu kararı ile değiştirilen ihraç belgesidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852534
BIST
18:05115.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 148,80
|Açılış
|: 115.617
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|Önceki Kapanış
|: 115.190
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116.279
En Düşük
115.060
18:056,8494
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 6,8690
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|Önceki Kapanış
|: 6,8650
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6,8614
En Düşük
6,8383
18:057,7592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
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|Açılış
|: 7,7650
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|Önceki Kapanış
|: 7,7000
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En Düşük
7,6969
18:05389,02
En Yüksek
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|: 0,71%
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|Açılış
|: 389,02
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|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
389,99
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|8,47
|45.046.904
|% 10,00
|
|ECZYT
|14,81
|112.655.752
|% 9,95
|
|AKMGY
|30,06
|7.540.467
|% 9,95
|
|ULAS
|4,54
|8.639.435
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|114.123.588
|% 9,86
|
|ISBIR
|990,00
|547.418
|% -10,00
|
|EKIZ
|11,45
|8.944.421
|% -9,98
|
|TSPOR
|7,60
|814.925.159
|% -9,52
|
|IZMDC
|13,69
|42.580.102
|% -9,04
|
|EGCYO
|1,44
|1.309.255
|% -8,86
|
|KRDMD
|2,96
|1.331.810.887
|% 1,72
|
|KARSN
|2,73
|1.196.153.844
|% 7,06
|
|PETKM
|4,14
|1.068.176.793
|% 0,49
|
|GARAN
|8,46
|923.894.783
|% -0,70
|
|TSPOR
|7,60
|814.925.159
|% -9,52
|
|SKBNK
|1,40
|668.815.715
|% 4,48
|
|KARSN
|2,73
|1.196.153.844
|% 7,06
|
|KRDMD
|2,96
|1.331.810.887
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,94
|706.744.747
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|679.753.439
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5521
|8,5950
|% 0,49
|
|Frank
|7,2239
|7,2674
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8198
|1,8289
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|12,57
|
|Altın Gr.
|389
|389
|2,74
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.537
|13,40
|
|Tam
|2.589
|2.601
|13,80
|
|Yarım
|1.262
|1.272
|6,70
|
|Çeyrek
|633
|637
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,97
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,95
|0,05
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|B. Petrol
|43,13
|43,13
|0,05
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